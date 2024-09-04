TCMB ile Suudi Arabistan Merkez Bankası Mutabakat İmzalandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Suudi Arabistan Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

TCMB’nin konuya ilişkin açıklamasında, TCMB ve Suudi Arabistan Merkez Bankası arasında, dün, merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalandığı bilgisine yer verildi.

Mutabakatın TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Suudi Arabistan Merkez Bankası Başkanı Ayman M. Al-Sayari tarafından Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde imzalandığının aktarıldığı açıklamada, "Söz konusu anlaşma kapsamında, iki ülke merkez bankası arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır” denildi.