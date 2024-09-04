Japonya'da Facianın Eşiğinden Dönüldü! 4 Şeritli Otoyol Çöktü; İnceleme Başlatıldı

Japonya'nın Chiba eyaletinde facianın eşiğinden dönüldü. Ichihara şehrindeki 4 şeritli bir otoyol sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Chiba Ulusal Karayolu Ofisi olayın ardından yolun çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını açıklarken, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Dün bölgede etkili olan şiddetli yağışların zeminde yumuşamaya neden olmuş olabileceğini belirten yetkililer, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığını açıkladı.

SEL BASKINLARI YAŞANMIŞTI

Japonya'nın Chiba eyaleti dün şiddetli yağışlara teslim olmuş, birçok bölgede sel baskınları meydana gelmişti. Eyalet genelinde 112 bin kişiye tahliye uyarısı yapılırken, tren seferlerinde de aksamalar yaşanmıştı.

Kaynak: İHA