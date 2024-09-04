Ukrayna'da Art Arda İstifalar: Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba Görevi Bıraktı

Rusya ile savaş içinde olan Ukrayna'da Stratejik Endüstriler Bakanı, Adalet Bakanı, Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanı ile Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı'nın istifaları gündemdeki yerini korurken bugün bir istifa haberi daha geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da görevinden istifa edenler arasına katıldı.

Reuters'ın aktardığına göre, Kuleba'nın istifasını Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk açıkladı. Stefançuk, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 'hükümeti güçlendirmek ve Ukrayna'nın ihtiyacı olan sonuçları elde edebilmek adına' hükümette değişiklikler yapıldığını açıklamasının ardından istifa talebinin milletvekilleri tarafından ele alınacağını söyledi.