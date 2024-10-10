Yabancı Damat'ın 'Niko'su Özgür Çevik Evlendi

Bir döneme Yabancı Damat dizisiyle damga vuran başarılı oyuncu ve şarkıcı Özgür Çevik, 4 yıllık sevgilisi Hatice Kartoğlu ile evlendi. Çevik'in düğününe pek çok ünlü isim katıldı

Son Güncelleme:
Yabancı Damat'ın 'Niko'su Özgür Çevik Evlendi

Türkiye ve Yunanistan'dan iki gencin aşklarının öyküsünün anlatıldığı, 2004-2007 yılları arasında yayınlanan Yabancı Damat dizisinin sevilen karakteri 'Niko'ya can veren oyuncu ve şarkıcı Özgür Çevik, 4 yıldır beraber olduğu Hatice Kurtoğlu ile evlendi.

Başarılı oyuncunun düğünü Karaköy’deki bir mekanda yapıldı. Ünlü ismin düğününe Engin Akyürek, Tolga Sarıtaş, Hasibe Eren gibi isimler katıldı.

Düğünde kameralar karşısına geçen Özgür Çevik’e “Evlilik teklifini nasıl yaptınız?” diye soruldu. Çevik bu soruyu “Şu arka sokakta oldu. Hatta bir restorana gittik, yer ayırttık, orada yapacaktım falan... Cebimde yüzük vardı. Masalar çok iç içeydi bir türlü olmadı, bugün yapamayacağım galiba dedim. Derken bir sokak gördüm. Hiç beklemediği bir anda fotoğraf çekilelim dedim. O esnada videoyu açtım. Öyle yaptım, güzel oldu. İkimiz de titriyorduk” şeklinde cevapladı.

Yabancı Damat'ın Niko'su Özgür Çevik evleniyor: Düğün tarihini açıkladıYabancı Damat'ın Niko'su Özgür Çevik evleniyor: Düğün tarihini açıkladıMagazin

Son Güncelleme:
Bankalardan Yeni Karar! Hesabınız Ansızın Bloke Edilebilir Bankalardan Yeni Karar! Hesabınız Ansızın Bloke Edilebilir
Sibel Can'dan Tepki Çeken Sözleri İçin İlk Açıklama Sibel Can'dan Tepki Çeken Sözleri İçin İlk Açıklama
Sibel Can’dan Tepki Çeken Sözler! 'Benim Dışımda Kimse...' Dedi, Sosyal Medya Ayağa Kalktı 'Benim Dışımda Kimse...' Dedi, Sosyal Medya Ayağa Kalktı
ATV'den Show TV'deki Bahar'a Final Yaptıracak Dizi! Yarın Set Başlıyor ATV'den Show TV'deki Bahar'a Final Yaptıracak Dizi! Yarın Set Başlıyor