Yabancı Damat'ın 'Niko'su Özgür Çevik Evlendi

Türkiye ve Yunanistan'dan iki gencin aşklarının öyküsünün anlatıldığı, 2004-2007 yılları arasında yayınlanan Yabancı Damat dizisinin sevilen karakteri 'Niko'ya can veren oyuncu ve şarkıcı Özgür Çevik, 4 yıldır beraber olduğu Hatice Kurtoğlu ile evlendi.

Başarılı oyuncunun düğünü Karaköy’deki bir mekanda yapıldı. Ünlü ismin düğününe Engin Akyürek, Tolga Sarıtaş, Hasibe Eren gibi isimler katıldı.

Düğünde kameralar karşısına geçen Özgür Çevik’e “Evlilik teklifini nasıl yaptınız?” diye soruldu. Çevik bu soruyu “Şu arka sokakta oldu. Hatta bir restorana gittik, yer ayırttık, orada yapacaktım falan... Cebimde yüzük vardı. Masalar çok iç içeydi bir türlü olmadı, bugün yapamayacağım galiba dedim. Derken bir sokak gördüm. Hiç beklemediği bir anda fotoğraf çekilelim dedim. O esnada videoyu açtım. Öyle yaptım, güzel oldu. İkimiz de titriyorduk” şeklinde cevapladı.