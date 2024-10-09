Sibel Can’dan Tepki Çeken Sözler! 'Benim Dışımda Kimse...' Dedi, Sosyal Medya Ayağa Kalktı

Son zamanlarda artan kadın cinayetlerine yönelik giderek büyüyor ve bu duruma ünlü isimler de sessiz kalmıyor. Bu isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Sibel Can'ın bu konuda yaptığı açıklama dikkat çekerken sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü isme kadın cinayetleri hakkındaki fikirleri soruldu. Sibel Can bu soruya “çok acı, çok acı. Söyleyecek bir şey yok” yanıtını verdi.

‘BENİM DIŞIMDA HİÇ KİMSE GÜVENDE DEĞİL’

Açıklamalarının devamında Sibel Can "Siz kendinizi güvende hissediyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Sibel Can bu soruya şu şekilde yanıt verdi:

“Açıkçası doğruyu söylemek gerekirse, kendi adıma konuşuyorum tabii ki de güvendeyim ama benim dışımda hiç kimse güvende değil, bu çok açık. Bir kadın olarak gerçekten çok kötü duygular... İnşallah her şey iyi olsun, inşallah da demek istemiyorum olmalı. Adalet... Yerini... Bulmalı!”

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Ünlü sanatçının bu açıklamaları sosyal medyada tepki çekti. Sosyal medyadan gelen tepkilerde 'korkunç bir açıklama daha', 'harika bir zengin fakir ayrımı yapmış', 'ne diyeceğinizi şaşırdınız' gibi yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi