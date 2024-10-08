İstanbul'da Ebru Yaşar İzdihamı! On Binlerce Kişiye Konser Verdi

Türk müziğinin ünlü sanatçısı Ebru Yaşar, Kültür Yolu Festivali kapsamında İstanbul’da konser verdi. Türk müziğinin güçlü sesi, tam 75 bin kişiye müzik dolu bir gece yaşattı.

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İstanbul'da Ebru Yaşar İzdihamı! On Binlerce Kişiye Konser Verdi

Türk müziğinin sevilen sesi Ebru Yaşar, Ümraniye Millet Bahçesi’nde düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne aldı. Konsere tam 75 bin kişi katılırken, Ebru Yaşar, enerjisi ve sahne performansıyla izleyicileri büyüledi.

Konser alanında coşku doruklara çıkarken, Ebru Yaşar şıklığıyla da göz kamaştırdı. Kültür Yolu Festivali’nin en büyük etkinliklerinden biri olarak gösterilen bu konser, yoğun katılım ve renkli anlarla hafızalara kazındı.

İstanbul'da Ebru Yaşar İzdihamı! On Binlerce Kişiye Konser Verdi - Resim : 1

'BÖYLE BİR KALABALIĞA ŞARKI SÖYLEMEK BÜYÜK MUTLULUK'

Ebru Yaşar, konser sonrası yaptığı açıklamada, “Böyle muhteşem bir kalabalığa şarkı söylemek benim için büyük bir mutluluk. İstanbul’a ve Ümraniye’ye sonsuz teşekkürler!” dedi.

İstanbul'da Ebru Yaşar İzdihamı! On Binlerce Kişiye Konser Verdi - Resim : 2

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