Popstar Aydan'ın Son Hali Görenleri Şaşırttı

Bir döneme damga vuran efsane yarışma programı Popstar'ın sevilen isimlerinden Aydan'ın son hali ortaya çıktı. Aydan'ın değişimi gözlerden kaçmazken oturduğu ev de dikkat çekti.

Popstar Aydan'ın Son Hali Görenleri Şaşırttı

Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi, Ahmet San, Deniz Seki ve Zerrin Özer'in jüri koltuğunda oturduğu ve tüm Türkiye'yi ekranlara kilitleyen Popstar yarışmasının yıldızlarından Aydan Kaya'nın değişimi gündem oldu.

Popstar Aydan'ın Son Hali Görenleri Şaşırttı - Resim : 1

Ünlü isim evinin kapılarını ilk kez Evrim Akın İle Ev Gezmesi programına açtı. Kaya’nın orman ve deniz manzaralı evi dikkat çekerken yıllar içerisindeki değişimi de gözlerden kaçmadı.

Popstar Aydan'ın Son Hali Görenleri Şaşırttı - Resim : 2

Sarıyer'de orman ve deniz manzaralı 6 oda bir salon dublekste oturan Kaya, zamanının çoğunu burada ailesiyle geçiriyor.

Popstar Aydan'ın Son Hali Görenleri Şaşırttı - Resim : 3

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