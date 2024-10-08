Popstar Aydan'ın Son Hali Görenleri Şaşırttı

Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi, Ahmet San, Deniz Seki ve Zerrin Özer'in jüri koltuğunda oturduğu ve tüm Türkiye'yi ekranlara kilitleyen Popstar yarışmasının yıldızlarından Aydan Kaya'nın değişimi gündem oldu.

Ünlü isim evinin kapılarını ilk kez Evrim Akın İle Ev Gezmesi programına açtı. Kaya’nın orman ve deniz manzaralı evi dikkat çekerken yıllar içerisindeki değişimi de gözlerden kaçmadı.

Sarıyer'de orman ve deniz manzaralı 6 oda bir salon dublekste oturan Kaya, zamanının çoğunu burada ailesiyle geçiriyor.