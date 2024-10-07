En Zengin Kadın Şarkıcı Taylor Swift Oldu! Serveti Dudak Uçuklattı...

Geçtiğimiz yıl başlayan "Eras Tour" adlı konser turuyla hasılat rekoru kıran ve 2023 sonunda Time dergisi tarafından "Yılın Kişisi" seçilen ABD'li pop yıldızı Taylor Swift, dünya gündeminden düşmüyor. Müzik listelerindeki başarısı ve popülaritesinin yanında politik etkisiyle de sıkça konuşulan Swift, geçen yıl milyarder oldu.

Bloomberg Milyarderler Endeksi, Swift'in net servetini son olarak 1,1 milyar dolar olarak açıklamıştı. Prestijli ekonomi dergisi Forbes ise Grammy ödüllü şarkıcının toplam servetinin 1,6 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

RIHANNA VE SELENA'YI SOLLADI

Swift'in, "en zengin kadın şarkıcı" olmada yarışındaki rakipleri 1,4 milyar dolarla Rihanna ve 1,3 milyar dolarla Selena Gomez'di. Bu iki ismin ortak noktası servetlerini kurdukları güzellik firmalarından gelen gelire borçlu olmaları. Ancak Swift'in servetinin tamamı müzikten kazandığı paradan geliyor. Gelirinin ana kaynağı ise hala devam eden konser turnesi.

Kaynak: Gerçek Gündem