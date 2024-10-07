Asuman Dabak'ın Son Hali Olay Oldu

Yer aldığı dizi ve filmlerde adından söz ettiren Asuman Dabak bu kez son haliyle gündem oldu. Sosyal medyada yayınlanan bir fotoğrafta yüzündeki değişimle ilgili estetik iddiası ortaya atılan deneyimli oyuncu, yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Asuman Dabak, yüzüne estetik yaptırdığı iddialarına ilişkin de boş durmadı. Estetik iddiasına sosyal medya hesabından yanıt veren Dabak, “Güldürmeyin” dedi.

Kendisine yönelik “Ünlü oyuncunun yeni yüzü” paylaşımını alıntılayan Dabak, "Makyaj arkadaşlar güldürmeyin" dedi.

Dabak daha sonra bir paylaşım daha yaparak, dizide canlandırdığı karakterin fotoğrafını da ekledi ve "An itibarıyla Nedime Leto. Estetik yaptırırsam haber veririm. Rahat" notunu düştü.