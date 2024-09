Donald Trump ve Kamala Harris, Taylor Swift İçin Birbirine Girdi! Kime Oy Vereceği Gerçekten Bu Kadar Önemli mi?

ABD'de gündem, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri... Eski başkan Donald Trump Cumhuriyetçilerin adayı olurken, Demokratların adayı ise mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris oldu. Tüm anketlerde başa baş giden iki aday, geçtiğimiz günlerde canlı yayın düellosu yaptı ve Kamala Harris'in bu yayından galip çıktığı kanısı yaygınlaştı. Harris'in elini güçlendiren bir diğer faktör ise ünlü şarkıcı Taylor Swift'in desteği oldu.

ABD'Lİ KADINLARIN İDOLÜ

Dünyanın en büyük pop yıldızı Taylor Swift, dinlenme rekorları kıran albümleri ve hasılat rekorları elde eden konser turlarının yanında, ABD toplumunda özellikle genç kadınlar için öncü hale gelen bir isim. Sosyolojik etkisi üzerine akademik çalışmalar dahi yayımlanan Swift'in, seçimlerde kimi destekleyeceği de bu nedenle aylardır tartışılıyordu. Sessizliği uzun sürünce apolitik bir duruş sergileyeceği düşünülmeye başlayan ünlü şarkıcı, düello gecesi Kamala Harris'e oy vereceğini duyurdu.

ADAYLARIN 'TAYLOR SWIFT' ATIŞMASI

Swift'in bu adımıyla birlikte Donald Trump ve Kamala Harris arasında "Taylor Swift" kavgası başladı. Swift'in Harris'e desteğini açıklamasına çok öfkelenen Trump, dün sosyal medya hesabından "Taylor Swift'ten nefret ediyorum!" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Harris ise bu sert mesaja sessiz kalmayarak şarkıcıyı, onun şarkı sözlerine yer verdiği bir açıklama yayımlayarak savundu. Harris'in "Trump'ın Kötü Haftası (Taylor'ın Versiyonu)" başlıklı açıklaması şu şekilde:

"Donald Trump'ın haftasını Kötü Geçirdiğini söylemenin Güvenli (ve Sağlam) olduğundan oldukça eminiz. Bay Hiç İyi Değil bu haftayı duyguları üzerinde çalışarak, Şampanya Sorunlarından sızlanarak geçirdi. Onun ipe sapa gelmez konuşması, bağırması ve sürekli komplo teorileri, birçok kişinin Adam'ın başkan olamayacak kadar duygusal olduğunu söylemesine neden oldu. Dilediğiniz Gibi Adlandırın, Ancak Yaşamış En Küçük Adam için Yeni Bir Şey Değil."

ŞARKILARLA GÖNDERME

Harris, mesajını Taylor Swift'in 'Down Bad', 'Safe & Sound', 'Mr. Perfectly Fine', 'Champagne Problems' 'The Man', 'Call It What You Want', 'The Smallest Man Who Ever Lived' ve 'Nothing New' şarkılarından oluşan kelimelerle oluşturdu.

