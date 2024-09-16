Schengen Bölgesi'nde Kriz! Almanya Sınır Denetiminin Startını Verdi, Komşuları Kızgın

Almanya, düzensiz göçle mücadeleyi gerekçe göstererek dokuz komşu ülke sınırlarında pasaport kontrolü uygulamasına bugün başladı. Ülkenin tüm kara sınırlarında düzensiz göçe ve dışarıdan gelecek tehditlere karşı sınır kontrolleri ilan edildi. Bu tür önlemlerin AB'de istisna olması amaçlanıyor.

Önlemlerin uygulamaya konmasının ardından bazı komşu ülkeler sınırlardaki trafik sıkışıklığı konusunda endişelerini dile getirdi. Danimarka polisi, sınır ötesi yolculara kuyruklarda beklememek için normalden daha erken yola çıkmaları yönünde tavsiyede bulundu.

CNN'in haberine göre, Polonya Başbakanı Donald Tusk, kara sınırındaki kontrollerin sıkılaştırılmasının Polonya için kabul edilemez olduğunu belirterek Varşova'nın etkilenen tüm ülkelerle acil görüşmeler talep edeceğini söyledi. Yunanistan ve Avusturya ise Almanya'nın reddettiği göçmenleri kabul etmeyeceklerini duyurdu. Almanya'daki Göç Konseyi, bu adımın AB yasalarını ihlal etme riski taşıdığı konusunda uyardı.

'TEHLİKELİ BİR POPÜLİZM BİÇİMİ'

Konsey, "Almanya sınırlarında koruma arayan göçmenleri geri çevirme şeklindeki mevcut politika hedefi, göç politikası tartışmalarında tehlikeli bir popülizm biçimini temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın dokuz komşu ülkesi var. 16 Eylül'den önce Avusturya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti ve Polonya ile sınır kontrolleri uygulanıyordu. 16 Eylül'den itibaren geriye kalan beş ülkeyle de (Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka) sınırlar kontrol altına alınacak.

Bu adım, Almanya'nın cuma günü Kenya ile kontrollü göç anlaşması imzalamasının ardından geldi. Anlaşmaya göre Berlin, vasıflı ve yarı vasıflı Kenyalı işçilere kapılarını açacak.

Kaynak: NTV