SGK 81 İlde Düğmeye Bastı: O Ödemelerin Hepsini Durduruyor
SGK sosyal medya hesabı üzerinden, boşanmış gibi görünüp eski eşiyle birlikte yaşamaya devam edenlere bağlanan dul ve yetim aylıklarını iptal ettiğini duyurdu. Usulsüzlük tespit edilenlere cezai işlem uygulanacak ve bütün ödemeler durdurulacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal medya hesabı üzerinden boşandığı halde eski eşiyle birlikte yaşamaya devam eden kişilere yönelik önemli bir uyarıda bulundu. Kurum, bu kişilere bağlanan dul ve yetim aylıklarının yapılan incelemeler sonrası iptal edileceğini ve kamu zararı oluşturan durumlar için cezai işlem uygulanacağını açıkladı.
TEK TEK TESPİT EDİLİP MAAŞLAR KESİLECEK
SGK yetkilileri, boşanmış gibi gösterilip sosyal güvenlik ödemelerinden faydalananların takibe alındığını ve fiili durumla çelişen her vakada ödemelerin durdurulduğunu belirtti. Özellikle dul ve yetim aylıkları üzerinden yapılan bu tür suistimallerin kurumun radarında olduğuna dikkat çekildi.
YASAYA UYMAYANLARA CEZA YOLDA
Kurumdan yapılan açıklamada, "Boşanma sonrası fiilen birlikte yaşamaya devam eden kişilere bağlanan aylıklar, sosyal güvenlik mevzuatına açıkça aykırıdır. Bu durum tespit edildiğinde ödemeler durdurulmakta ve kamu zararına yol açan kişiler hakkında cezai süreç başlatılmaktadır" denildi.
SGK 81 İLDE DÜĞMEYE BASTI! MEVZUATA UYGUN DAVRANIN
Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için mevzuata uygun hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan SGK, denetimlerin sıkı şekilde sürdürüldüğünü ve suistimallerin önüne geçilmesinin öncelikli hedef olduğunu bildirdi. Açıklamada, "Sosyal güvenlik haklarından yasal çerçevede faydalanılması, hem bireysel hak kayıplarının hem de kamusal zararın önüne geçecektir" ifadelerine yer verildi.