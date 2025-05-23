SGK 81 İlde Düğmeye Bastı: O Ödemelerin Hepsini Durduruyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal medya hesabı üzerinden boşandığı halde eski eşiyle birlikte yaşamaya devam eden kişilere yönelik önemli bir uyarıda bulundu. Kurum, bu kişilere bağlanan dul ve yetim aylıklarının yapılan incelemeler sonrası iptal edileceğini ve kamu zararı oluşturan durumlar için cezai işlem uygulanacağını açıkladı.



