Kamala Harris'ten 'Trump'a Saldırı Girişimi'ne İlk Yorum

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti'nin Başkan Adayı Harris, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan Adayı Trump’ın kaldığı Florida’daki West Palm Beach yakınlarında silah seslerinin duyulması üzerine açıklama yaptı. Harris, açıklamasında şunları kaydetti:

"Eski Başkan Trump'a yönelik olası suikast girişiminden büyük bir rahatsızlık duyuyorum. Siyasi şiddeti kınıyorum. Bu olayın daha fazla şiddete yol açmaması için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız.

Eski Başkan Trump güvende olduğu için müteşekkirim. ABD Gizli Servisi'ni ve kolluk kuvvetlerindeki ortaklarımızı ihtiyatlarından ötürü takdir ediyorum. Başkan Biden'ın da ifade ettiği üzere, yönetimimiz Gizli Servis'in kritik görevini yerine getirebilmesi için gerekli her türlü kaynak, kabiliyet ve koruyucu tedbire sahip olmasını sağlayacaktır."

Kaynak: ANKA