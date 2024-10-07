Ünlülerin Reklam Ücretleri Dudak Uçuklattı
Reklamlardan en çok para kazanan kadın oyuncu Demet Özdemir olurken erkeklerde ise zirvede Kıvanç Tatlıtuğ yer aldı. İşte listedeki diğer ünlüler...
Popüler oyuncuların reklam gelirleri duyanları şoke etti. Kadınlarda ilk sırada Demet Özdemir yer aldı. Erkekler de ise ilk sıra Kıvanç Tatlıtuğ'un. Ünlü mobilya markasıyla el sıkıştığı iddia edilen Özdemir'in 25 milyon TL karşılığında imza attığı iddia edildi. Takvim'in haberine göre, işte ünlü oyuncuların reklam filmlerinden kazandığı ücretler…
- Demet Özdemir: 25 Milyon
- Mert Ramazan Demir: 15 Milyon
- Ezgi Mola: 8 Milyon
- Zeynep Bastık: 20 Milyon
- Serenay Sarıkaya: 22 Milyon
- Kıvanç Tatlıtuğ: 37 Milyon
- Afra Saraçoğlu: 18 Milyon
- Hande Erçel: 16 Milyon