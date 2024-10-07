Ünlülerin Reklam Ücretleri Dudak Uçuklattı

Popüler oyuncuların reklam gelirleri duyanları şoke etti. Kadınlarda ilk sırada Demet Özdemir yer aldı. Erkekler de ise ilk sıra Kıvanç Tatlıtuğ'un. Ünlü mobilya markasıyla el sıkıştığı iddia edilen Özdemir'in 25 milyon TL karşılığında imza attığı iddia edildi. Takvim'in haberine göre, işte ünlü oyuncuların reklam filmlerinden kazandığı ücretler…

Demet Özdemir: 25 Milyon

Mert Ramazan Demir: 15 Milyon

Ezgi Mola: 8 Milyon

Zeynep Bastık: 20 Milyon

Serenay Sarıkaya: 22 Milyon

Kıvanç Tatlıtuğ: 37 Milyon

Afra Saraçoğlu: 18 Milyon

Hande Erçel: 16 Milyon