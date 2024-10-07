Sevenleri Şokta! TikTok Fenomeni Aniden Hayatını Kaybetti

Son yılların en popüler sosyal medya platformlarından TikTok'ta 1,5 milyona yakın takipçisi olan ABD'li fenomen Taylor Rousseau Grigg, ani bir şekilde hayatını kaybetti. 25 yaşındaki fenomeninin ölüm haberini eşi Cameron Grigg duyurdu.

'TANIDIĞIM EN GÜÇLÜ KADIN'

Eşinin son bir yıldır sağlık sorunlarını yaşadığını ve büyük acı çektiğini belirten Grigg, onun çok güçlü bir şekilde mücadele ettiğini ve etrafına her zaman neşe saçtığını söyledi. Grigg, eşi için "Tanıdığım en cesur ve güçlü kadın" dedi.

Genç kadının adı açıklanmayan hastalığı sebebiyle finansal olarak da uzun süredir çok zorlandığı öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem