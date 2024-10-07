Sevenleri Şokta! TikTok Fenomeni Aniden Hayatını Kaybetti

25 yaşındaki ABD'li TikTok fenomeni Taylor Rousseau Grigg, ani bir şekilde yaşamını yitirdi. Kadının eşi Cameron Grigg, Taylor'ın bir yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele edip çok acı çektiğini açıklayarak "Tanıdığım en cesur ve güçlü kadın" dedi.

Sevenleri Şokta! TikTok Fenomeni Aniden Hayatını Kaybetti

Son yılların en popüler sosyal medya platformlarından TikTok'ta 1,5 milyona yakın takipçisi olan ABD'li fenomen Taylor Rousseau Grigg, ani bir şekilde hayatını kaybetti. 25 yaşındaki fenomeninin ölüm haberini eşi Cameron Grigg duyurdu.

'TANIDIĞIM EN GÜÇLÜ KADIN'

Eşinin son bir yıldır sağlık sorunlarını yaşadığını ve büyük acı çektiğini belirten Grigg, onun çok güçlü bir şekilde mücadele ettiğini ve etrafına her zaman neşe saçtığını söyledi. Grigg, eşi için "Tanıdığım en cesur ve güçlü kadın" dedi.

Sevenleri Şokta! TikTok Fenomeni Aniden Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Genç kadının adı açıklanmayan hastalığı sebebiyle finansal olarak da uzun süredir çok zorlandığı öğrenildi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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