Sosyal Medya Fenomeni Polis Sorgusunda Bebeğini Düşürdü!

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, geçtiğimiz ağustos ayında kız arkadaşı Yulia Durov ile birlikte Fransa'da tutuklandı. Vavilova, o dönem ve sonrasında yaşadıklarını Telegram üzerinden yayımladığı açıklamada anlattı. Tutuklu kaldığı ve serbest kaldıktan sonraki dönemde aşırı stres yaşadığını söyleyen Rus sosyal medya fenomeni, birçok tehdit mesajı aldığını ifade etti.

O dönem 2 haftalık hamile olduğunu söyleyen Vavilov, erkek arkadaşı Durov'un tutukluğunun ilk haftalarında hamile kaldığını öğrendiğini ve serbest bırakıldıktan kısa süre sonra doktor kontrolü için hastaneye gittiğini belirtti. Sosyal medya fenomeni, orada doktorun kendisine "bebeğinin durumunun kritik olduğunu" söylediğini aktardı.

DOKTORU 'STRES' UYARISI YAPMIŞTI

Medyatava'da yer alan habere göre Vavilova, hastane ziyaretinden hemen sonra Fransız polisi tarafından ifadeye çağrıldı. Fakat Vavilova'nın doktoru, daha fazla strese maruz kalmaması konusunda Vavilova'yı uyardı. Vavilova'nın dört buçuk saatlik sorgusu, kontrolünden iki hafta sonra yapıldı.

Pavel Durov

Ekim ayında doktorlar, Vavilov'ya bebeğin yaşam savaşını kaybettiğini söyledi. Acı haberi duyan Vavilova, “Acıyı tarif etmek zor. O zamana kadar çocuk fikrine çok alışmıştık. Onuncu haftaydı” diye konuştu. Durov'la birlikte "bu kadar çok şeyle aynı anda başa çıkmayı başardıklarını" ancak bu kadar stresin "küçük bir çocuk için çok fazla" olduğunu ifade etti.

'SEVGİLİMİN HAMİLE OLDUĞUNU SORGUDA ÖĞRENDİM'

Telegram'ın kurucusu Durov da kanalında yaptığı açıklamada, kız arkadaşının hamile olduğunu polis sorgusu esnasında avukatı sayesinde öğrendiğini anlattı. Durov, “Ben yokken Yulia üzerindeki baskının çok büyük olduğunu öğrendim. Yulia güçlü durdu. Ama benim aksime o bu seviye bir düşmanlığa alışık değildi" ifadelerini kullandı.