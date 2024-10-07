Meksika'da Belediye Başkanı Göreve Başlamasından 6 Gün Sonra Öldürüldü

Meksika’da 6 gün önce göreve başlayan belediye başkanı Alejandro Arcos, cansız halde bulundu. Resmi makamlar Arcos'un saldırı sonucu öldürüldüğünü duyurdu.

Meksika'da Belediye Başkanı Göreve Başlamasından 6 Gün Sonra Öldürüldü

Meksika’da kan donduran bir cinayet yaşandı. Guerrero eyaletinin başkenti Chilpancingo'nun Belediye Başkanı Alejandro Arcos göreve başlamasından 6 gün sonra öldürüldü.

Meksika'da 6 gün önce göreve başlayan belediye başkanı Alejandro Arcos, ülkenin güneybatısındaki Guerrero eyaletinde yaklaşık 280 bin nüfuslu bir şehir olan Chilpancingo'da cansız halde bulundu.

Eyalet Savcılığı, Arcos'un saldırı sonucu hayatını kaybettiğini belirtirken, olaya ilişkin detay paylaşılmadı.

Kurumsal Devrim Partisi (PRI) lideri Alejandro Moreno ise X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Arcos cinayetine ilişkin üzüntüsünü dile getirdi.

ÜÇ GÜN ÖNCE BİR BAŞKA CİNAYET İŞLENMİŞTİ

Üç gün önce de aynı belediye meclisinden sekreter Francisco Tapia'nın öldürüldüğünü hatırlatan Moreno, "Onlar toplum için ilerleme çabasında genç ve dürüst kamu görevlileriydi" ifadesini kullandı.

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