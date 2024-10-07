Tel Aviv'de Siren Sesleri: Hamas İsrail'e Füzelerle Saldırdı

İsrail’in Gazze ve Lübnan’a insanlık dışı saldırıları sürerken, ülkenin başkenti Tel Aviv’de sirenlerin çaldığı bildirildi.

Hamas'ın silahlı kanadı Tel Aviv'e füze saldırısı düzenlediğini açıklarken, İsrail ordusu da Tel Aviv'de sirenlerin çaldığını duyurdu.

İsrail, Tel Aviv'in yanı sıra Holon ve Bat Yam da dahil olmak üzere yakın şehirlere beş adet füze fırlatıldığının tespit edildiğini bildirdi.

AKSA TUFANI'NIN YILDÖNÜMÜNDE AÇIKLAMA

Hamas, 7 Ekim 2023'de düzenlenen "Aksa Tufanı" saldırılarının birinci yılı münasebetiyle yazılı açıklama yayımladı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten beri Filistin halkına karşı saldırılarını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, "Bu Nazi düşman, tam bir yıldır en korkunç katliamlarına devam ediyor. Nazi düşman, halkımıza karşı yakın tarihte görülen en korkunç soykırım savaşını gerçekleştiriyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun, Filistin topraklarında veya dışarıda gerçekleştirdiği Hamas yöneticilerine yönelik suikastların direnişi yıldıramayacağı vurgulanan açıklamada, Filistin topraklarındaki işgal sona erinceye kadar mücadelenin devam edeceği kaydedildi.

Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması için büyük çabalar sarf ettiği ve tüm önerilere olumlu yaklaştığı ancak ateşkes için yapılan müzakere sürecinde Filistin halkının haklarından taviz vermediği gibi kalıcı ateşkes bağlamında İsrail'in Gazze'den tümüyle çekilmesi yönündeki talebinden de taviz vermediği ifade edildi. Gazze'deki soykırım suçlarının sürdürülmesinden İsrail'in ortağı ABD'nin de sorumlu olduğu vurgulanarak, ABD'ye İsrail'den yana tutumundan vazgeçip ateşkes için çalışması çağrısı yapıldı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının çapını Lübnan, Suriye, Yemen, Irak ve İran'ı da kapsayacak şekilde genişlettiğine işaret edilerek, İsrail'in bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik için bir tehdit olduğu vurgulandı.



Arap ve İslam ülkelerine "Filistin halkına yönelik saldırıları durduracak acil adımlar atması, Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın kırılması ve yardımların ulaştırılması için harekete geçme" çağrısı yapıldı. İsrail aleyhinde soykırım suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açan Güney Afrika'ya teşekkür edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Halkımızın, dünyadaki diğer halklar gibi abluka ve bombardımandan uzak şekilde yaşamak için başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurma uğruna işgale karşı verdiği meşru direniş hakkı üzerinde pazarlık olmayacak."

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın Aksa Tufanı saldırılarının ardından İsrail, Gazze Şeridi'ni ağır bombardımana tutmaya başlamıştı. 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılar bir yıl içinde kuzeye doğru genişleyerek Ortadoğu'da bölgesel bir savaş tehdidini beraberinde getirdi. İsrail'in saldırılarında on binlerce insan hayatını kaybederken, bölgede adeta soykırım yaşanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 870 kişi öldü, 97 bin 166 kişi yaralandı.