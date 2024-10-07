Yasemin Öztürk'ten Yıllar Sonra 'Kurtlar Vadisi' İtirafı! Necati Şaşmaz ile 'Gizli Saklı' Aşk... 'Ağladığım Günler Oldu' Diyerek Anlattı

Bir süredir ekranlardan uzak olan Yasemin Öztürk, dikkat çeken 'Kurtlar Vadisi' itirafında bulundu. Öztürk, o dönem Necati Şaşmaz ile 'gizli saklı' bir aşk yaşadıklarını söyledi.

Yasemin Öztürk'ten Yıllar Sonra 'Kurtlar Vadisi' İtirafı! Necati Şaşmaz ile 'Gizli Saklı' Aşk... 'Ağladığım Günler Oldu' Diyerek Anlattı

Kurtlar Vadisi'nde bir dönem seslendirme yapan ünlü oyuncu Yasemin Öztürk yıllar sonra çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Yasemin Öztürk, dizide 'Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz ile aşk yaşadığını itiraf etti.

Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre, Öztürk "3 yıl kadar sürdü fakat magazin basınının bildiği bir şey değildi" dedi. Öztürk, "Neden ayrıldınız?" sorusuna ise, "Ayrılmak durumunda kaldım" cevabını verdi.

Yasemin Öztürk'ten Yıllar Sonra 'Kurtlar Vadisi' İtirafı! Necati Şaşmaz ile 'Gizli Saklı' Aşk... 'Ağladığım Günler Oldu' Diyerek Anlattı - Resim : 1

Mynet'in haberine göre; Yasemin Öztürk yıllar önce açıklamasında "İlişkimizi dizi ekibindeki birkaç kişi dışında kimse bilmedi. 2 kişilik gizli-saklı bir dünyamız vardı. Buluştuğumuz tek yer; Necati'nin eviydi. Başka yere gidemezdik" demişti.

Yasemin Öztürk "Necati Şaşmaz'a ve 'Kurtlar Vadisi'ne bir zarar gelmesinden korktuğum için özgürlüğümden vazgeçerek bu ilişkiyi yaşadım. 3.5 yılda çok kırıldığım, ağladığım 'yeter' dediğim günler oldu. Ama Necati ile aşk yaşamış olmaktan dolayı 1 gün bile pişman olmadım. Aşıktım ve bu benim seçimimdi. Onu çok sevdim" diye konuşmuştu.

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