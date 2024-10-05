Her Adımı Olay! Herkes Merak Ediyordu... İşte Serenay Sarıkaya'nın Dudak Uçuklatan Kazancı

Bir dergi çekimi için evinin kapılarını aralayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya şu sıralar sosyal medyada tartışma konusu olmuş durumda. İşte sadece mutfağının 2 milyon TL olduğu öğrenilen Sarıkaya'nın çok merak edilen kazancı...

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Her Adımı Olay! Herkes Merak Ediyordu... İşte Serenay Sarıkaya'nın Dudak Uçuklatan Kazancı

Attığı her adım, söylediği her söz olay olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, son olarak eviyle gündeme bomba gibi düştü. Farklı tartışmaların kapısını aralayan evinden sonra Sarıkaya'nın kazancı en çok konuşulanlar arasına girdi. Sarıkaya'nın tasarım yatağının 400 bin TL, leopar desenli kanepesinin 600 bin TL, pufunun 8 bin TL, mutfağının 2 milyon TL olduğu öğrenildi.

10Haber'den Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; ünlü oyuncu, yatırımlarını gayrimenkul üzerine yapıyor. Kaz Dağı eteklerindeki villası, İstanbul’da birkaç dairesi bulunuyor. Parasını doğru yönlendirmek adına düzenli olarak danıştığı ekonomistler, Youtube yayınları var.

Oyunculuk kaşesi bölüm başına 1 milyon 200 bin TL olan Serenay Sarıkaya dijitale çektiği yapımlardan daha da yüksek kazanıyor. Reklam kazancı 15 milyon TL’ye çıktı. Sosyal medyada sadece bir Post paylaşması için 1 milyon ve üzerinde teklif alıyor.

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Kaynak: 10Haber

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