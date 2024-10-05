Icardi ile Wanda Nara Yine Barıştı, Sosyal Medya Yıkıldı! 'Ergen İlişkisi Yaşıyorlar'

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile 10 yıldır bir dargın bir barışık evlilik sürdürdüğü Wanda Nara yine gündeme bomba gibi düştü. Hem ülkeleri Arjantin'de hem de Türkiye'de manşetlerden düşmeyen çiftin yeniden barıştığı konuşuluyor.

Spor programcısı Haluk Yürekli'nin YouTube yayınında dile getirdiği iddiaya göre; Icardi ile Wanda Nara barışma kararı aldı ve Nara, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek.

Haberin gündem olmasının ardından sosyal medya kullanıcılarından da sayısız yorum geldi. Kullanıcılar, çiftin iki çocuklarına ve 10 yıllık evliliklerine rağmen istikrarsız bir ilişki yaşadığı hakkında yorumlar yaptı.

'KABAK TADI VERDİ'

Bu yorumlardan bazıları şu şekilde:

- Ne güzel hayat!

- Son dakika sorun çıkmasın uçuşta?

- Ergen gibi ilişki yaşıyorlar.

- Bıktık ya!

- Kabak tadı verdi artık!

Kaynak: Gerçek Gündem