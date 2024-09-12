MTV Müzik Ödülleri'ne Taylor Swift Damgası: Beyonce'yi Geçti, Rekorun Yeni Sahibi Oldu

ABD eğlence sektöründe video ve müzik dalında en iyilerin seçildiği MTV Video Müzik Ödülleri (VMA), New York kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödül töreninde Eminem, Sabrina Carpenter ve Katy Pery gibi pek çok sanatçı sahne aldı.

Megan Thee Stallion'ın sunduğu törende açılış performansını sergileyen Eminem, "Houdini" şarkısıyla "En İyi Hip-Hop" ve "En İyi Görsel Efektler" ödülünü aldı.

TAYLOR SWIFT'TEN YENİ REKOR

12 dalda ödüle aday gösterilen pop yıldızı Taylor Swift, beşinci kez kazandığı "Yılın Klibi" kategorisi de dahil olmak üzere 7 ödülle evine döndü. Swift, şu ana kadar toplam 30 VMA ödülü kazanarak, 26 ödülü bulunan Beyonce'nin "En Çok VMA Ödüllü Solo Şarkıcı" ünvanını devraldı.

Şarkıcı Post Malone'un Swift ile düet yaptığı "Fortnight" isimli şarkı "Yazın Şarkısı" ödülünü alırken, şarkının klibi de "Yılın Klibi" ödülüne layık görüldü.

'EN İKONİK PERFORMANS' KATY PERRY'NİN

Amerikalı sanatçı Katy Pery de "Roar" adlı şarkısını seslendirdiği performansıyla "VMA Tarihinin En İkonik Performansı" ödülünü kazandı.

Güney Koreli müzik gruplarının ön plana çıktığı ödül töreninde "En iyi K-Pop" ödülü solo şarkıcı Lisa'ya verilirken, Seventeen "Yılın Grubu" seçildi.

Birkaç türün kombinasyonu olan ve "Afrika ezgileri içeren" anlamındaki "En İyi Afrobeat" ödülü, "Water" şarkısıyla Tyla'ya verildi.

İşte gecenin diğer ödül kategorileri ve sahipleri şöyle...

"En İyi Çıkış Yapan Sanatçı": Chappell Roan

"Yılın Sanatçısı": Taylor Swift

"Yılın Şarkısı": Sabrina Carpenter - "Espresso"

"En İyi Koreografi": Dua Lipa- "Houdini"

"En İyi Sanat Yönetmeni": Megan Thee Stallion - "BOA"

"En İyi Düzenleme": Taylor Swift ve Post Malone - "Fortnight"

"En İyi R&B": SZA - "Snooze"

"En iyi Alternatif Müzik": Benson Boone - "Beatiful Things"

"En iyi Rock Müzik": Lenny Kravitz - "Human"

"En İyi Latince Şarkı": Anitta - "Mil Veces"

"Yılın Performansı": LE SSERAFİM - "Easy"​​​​​​​

Kaynak: AA