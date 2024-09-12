Jon Bon Jovi'nin İnsanlık Örneği: İntihar Eden Kadını Kurtardı

Rock müziğin efsane isimlerinden Jon Bon Jovi, hayat kurtaran bir kahramanlığa imza attı. Nashville'de bir köprüden atlamak üzere olan bir kadını son anda ikna ederek hayatını kurtardı.

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Olay, Bon Jovi'nin video çekimi için bulunduğu Nashville'de yaşandı. John Seigenthaler Yaya Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan kadını fark eden ünlü sanatçı, hemen müdahale etti. Polis tarafından yayınlanan görüntülerde, Bon Jovi'nin sakin bir şekilde kadına yaklaşarak onu ikna etmeye çalıştığı görülüyor. Uzun süren ikna çabaları sonucunda kadın, köprünün kenarından uzaklaştırıldı.

Nashville Polis Şefi John Drake, bu anlamlı olayın ardından Jon Bon Jovi ve ekibine teşekkür etti. Drake, "Salı gecesi Seigenthaler Yaya Köprüsü'nde bir kadına yardım ettikleri için Jon Bon Jovi ve ekibine teşekkür ederiz. Bon Jovi, Cumberland Nehri üzerindeki çıkıntıdan güvenli bir şekilde inmesi için kadını ikna etmeye yardımcı oldu" şeklinde bir açıklama yaptı.

Kaynak: İHA

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