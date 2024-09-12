Otopsi Raporu Çıkmıştı: Ahu Tuğba'nın Cenazesi Türkiye'ye Getirilemiyor!

Yeşilçam sanatçısı Ahu Tuğba, geçtiğimiz aylarda ABD'nin Los Angeles kentinde geçirdiği trafik kazası nedeniyle yaklaşık 8 saat süren bir ameliyat geçirmiş ve ameliyat sonrasında da uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Ahu Tuğba, 1 Eylül'de Miami'deki evinde hayatını kaybetti. Kızı Anjelik Calvin'in talebi üzerine Ahu Tuğba'nın cenazesi, Türkiye'ye getirilerek İstanbul'da defnedilecekti. Aradan 10 gün geçmesine rağmen cenazesi, Türkiye'ye henüz getirilemedi.

Milliyet'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; prosedür gereği, kişinin ölüm nedeni otopsi raporu çıkmadan 'şüpheli ölüm' kategorisine giriyor. Hal böyle olunca ABD'li yetkililer, Ahu Tuğba'nın cenazesinin ülke dışına çıkarılmasına izin vermiyor. Ahu Tuğba'nın otopsi raporunda 'şüpheli ölüm'e yer olmadığı belirtildi. Ancak Tuğba'nın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi bir süre daha alacak. Bunun nedeni de Miami'deki adli tıp merkezinin müdürünün izne ayrılması.

ÇELİK TABUTLA GETİRİLECEK

Adli tıp merkezinin müdürünün imzası olmadan otopsi raporu resmiyet kazanmıyor. Bu nedenle de Türkiye Miami Başkonsolosluğu, cenazenin nakli için gerekli işlemleri yapamıyor. Adli tıp merkezinin müdürünün tatilden dönüp otopsi raporunu imzalamasından sonra Ahu Tuğba'nın cenazesi, Türkiye'ye nakledilecek.

Bunun yanı sıra Anjelik Calvin'in kullanım süresi sona eren ABD pasaportunun yenilenme işlemlerinin de tamamlanması gerekecek. Uzun süre bekletilmesinden dolayı Ahu Tuğba'nın cenazesi, Türkiye'ye çelik tabutla getirilecek.

Kaynak: Milliyet