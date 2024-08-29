CIA'den 'Taylor Swift' Açıklaması: On Binlerce Kişiyi Öldüreceklerdi!

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in geçen yıldan beri devam eden "The Eras Tour" adlı konser turu, son dönemde, kırdığı hasılat rekorlarıyla değil bir terör saldırısı planıyla gündeme geliyor. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Avusturya'nın başkenti Viyana'da Taylor Swift konserlerine yönelik saldırı planlayan şüphelilerin IŞİD ile bağlantılı olduğunu bildirdi.

CIA Direktör Yardımcısı David Cohen, Maryland'de düzenlenen yıllık İstihbarat ve Ulusal Güvenlik Zirvesi sırasında, başarısızlıkla sonuçlanan saldırı planıyla ilgili "Bu konserde çok sayıda, on binlerce insanı öldürmeyi planlıyorlardı... ve bu konuda oldukça ilerlemişlerdi. Avusturyalılar bu tutuklamaları yapabildiler çünkü ajansımız ve istihbarat camiasındaki ortaklarımız onlara IŞİD bağlantılı bu grubun ne yapmayı planladığı konusunda bilgi verdi" dedi.

'EV YAPIMI PATLAYICILAR' İDDİASI

Euronews'in haberine göre; 19 yaşındaki Avusturyalı zanlının, 30 bin kişinin toplanmasının beklendiği stadyumun dışına bıçak ya da ev yapımı patlayıcılarla saldırmayı planladığı iddia edildi. Diğer 65 bin kişinin ise stadyumun içinde olması bekleniyordu. Müfettişlerin şüphelinin evine yaptığı baskında kimyasal maddeler ve teknik cihazlar bulunduğu açıklandı.

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner daha önce yaptığı açıklamada, Avusturyalı müfettişlerin bazı yabancı servislerin aksine yasal olarak kısa mesajları izleyemediği için diğer istihbarat kurumlarının yardımına ihtiyaç duyulduğunu söylemişti.

19 yaşındaki gencin avukatı iddiaların "en iyi ihtimalle abartılı" olduğunu belirtirken, Avusturyalı yetkililerin yeni gözetim yetkileri almak için bunu "abartılı bir şekilde kullandıklarını" iddia etti.