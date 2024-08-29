ABD'de Yılın İkinci Çeyreğinde Ekonomik Büyüme Beklentileri Aştı

ABD'de ekonomideki büyüme beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Yayımlanan rapora göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3.0 büyüdü.

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ABD'de Yılın İkinci Çeyreğinde Ekonomik Büyüme Beklentileri Aştı

ABD Ticaret Bakanlığı’nın 2024 Nisan-Haziran dönemine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ikinci okuma verilerini yayımladı. Verilere göre, ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,0 büyüdü.

Piyasanın beklentisi ikinci çeyrekte yüzde 2,8 büyüme gerçekleşeceği yönündeydi.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre, ABD’de ekonominin ana büyüme kaynağı olarak görüşen kişisel harcamalar, 2,3’lük tahminlerin aksine yüzde 2,9 oranında yükseldi. Uzmanlar, tüketici harcamalarındaki yukarı yönlü revizyonun hem mal hem de hizmet alımlarındaki daha güçlü ilerlemeleri yansıttığı görüşünü paylaştı.

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