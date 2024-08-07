Konseri Kana Bulayacaklardı... Avusturya'da 2 IŞİD'li Gözaltına Alındı

Avusturya'da terör örgütü IŞİD sempatizanı olduğu ve ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in konserine terör saldırısı planladıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Konseri Kana Bulayacaklardı... Avusturya'da 2 IŞİD'li Gözaltına Alındı

Avusturya’da terör örgütü IŞİD sempatizanı oldukları ve ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in konserine terör saldırısı planladıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Avusturya’da muhtemel bir terör saldırısı engellendi. Polis, terör örgütü IŞİD sempatizanı oldukları ve ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in konserine terör saldırısı planladıkları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı.

EVDE KİMYASAL MADDELER GEÇİRİLDİ

Avusturya Kamu Güvenliği Genel Müdürü Franz Ruf düzenlediği basın toplantısında, IŞİD bağlantısı olan 19 yaşındaki bir şüphelinin erken saatlerde başkent Viyana’dan yaklaşık bir saat uzaklıktaki Aşağı Avusturya bölgesinde gözaltına alındığını söyledi. Ruf, "19 yaşındaki failin Viyana'daki Taylor Swift konserlerine odaklandığını tespit ettik" ifadelerini kullanarak, şüphelinin evinde kimyasal maddeler ele geçirildiğini söyledi.

Şüpheliyle temas halinde olduğuna inanılan ikinci bir kişi de Viyana'da gözaltına alındı. İlk soruşturma bulgularına göre, her iki şüphelinin de internet üzerinden terör örgütü sempatizanı olduğu tespit edildi.
Viyana’da yarın, cuma ve cumartesi günleri konser verecek olan Taylor Swift'in konser girişlerinde polis önlemleri arttırılacak. Her konseri yaklaşık 65 bin kişinin izlemesi bekleniyor.

Öte yandan Kasım 2020'de bir IŞİD sempatizanı tarafından Viyana'nın merkezinde silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 4 kişiyi hayatını kaybetmiş, 23 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: İHA

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