Tarihin En Çok Hasılat Yapan 5 Konser Turu Belli Oldu

Dünya genelinde düzenlenen büyük konser turneleri bu yıl da epey konuşuldu. Milyonlarca müzikseverin akın ettiği etkinlikler, sanatçılar için sadece bir sahne şovu olmanın ötesinde, kültürel fenomenlere de dönüşüyor. Bu etkinlikler arasından en büyük beş tur da belli oldu.

1 MİLYARA ULAŞTI

ABD'li pop yıldızı Taylor Swift'in "The Eras Tour" kapsamında 140'tan fazla konser vermesi, müzik tarihinde yerini aldı. Swift'in turu devam ettiği için hasılatı henüz açıklanmadı ama tahminler ve satılan biletlerle birlikte yapılan hesaplamalar 1 milyar doları geçeceğini söylüyor.

Turun Avusturya ayağındaki üç konser, olası güvenlik tehditleri nedeniyle iptal edildi. Konserlere üç gün boyunca 195 binden fazla kişinin katılması bekleniyordu.

BRİTANYALILAR LİSTEYİ ELE GEÇİRDİ

İkinci sırada ise 2018 yılında Farewell Yellow Brick Road turuna çıkan İngiliz şarkıcı Elton John var. John, bu tur kapsamında 330 konser verdi ve turun toplam hasılatı 939 milyon doları gördü. Beş yıllık bu turne, sanatçının sahnelere veda ederken müziğiyle iz bıraktığı bir yolculuk olarak tarihe geçti.

İngiliz alternatif grup Coldplay’in 2022-2024 yılları arasında gerçekleştirdiği Music of the Spheres World Tour, yaklaşık 811 milyon dolar hasılat elde etti.

Britanyalı popçu Ed Sheeran’ın 2017-2019 yılları arasında düzenlediği ÷ Tour, 776 milyon dolar hasılatla listede dördüncü sırada yer aldı.

İrlandalı rock grubu U2’nun 2009-2011 yılları arasında gerçekleştirdiği U2 360° Tour, 736 milyon dolar hasılatla beşinci sırada yer aldı.