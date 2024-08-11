Gişe Rekortmeni Seri Geri Dönüyor: Avatar 3'ün Adı Belli Oldu
Hollywood'un ikonik filmlerinin ünlü yönetmen James Cameron, bir sonraki Avatar filminin adını açıkladı. Gişe rekortmeni Avatar'ın üçüncü filminin adı "Avatar: Ateş ve Kül" olacak.
"Titanik" ve "Terminatör" gibi kült filmlerin yönetmeni James Cameron, Disney'in düzenlediği D23 kongresinde merakla beklenen "Avatar 3" filminin adını açıkladı. Kongrede 15 bin kişiye hitap eden Cameron, filmin isminin "Avatar: Ateş ve Kül" olacağını duyurdu.
Cameron'ın "Avatar" ve 13 yıl sonra gelen devam filmi "Avatar: Suyun Yolu," gişede toplamda 5,2 milyar dolardan fazla hasılat elde etmişti.
Bu başarı, Cameron'ın seriyi dört devam filmiyle tamamlama planının gerçekleşme ihtimalini artırmıştı.
Son Güncelleme: