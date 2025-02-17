Ünlü Rapçinin Giydiğini Gören Tekrar Tekrar Baktı, Yeni Şarkısı İçin Köçek Oldu

Ünlü rapçi Reymen, yeni şarkısı için öyle bir şey yaptı ki, sosyal medya ayağa kalktı. Şarkısının klibi için köçek olan Reymen, herkesin diline düştü. İşte Reymen’in çok konuşulan o halleri…

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
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Ünlü Rapçinin Giydiğini Gören Tekrar Tekrar Baktı, Yeni Şarkısı İçin Köçek Oldu

Ünlü rapçi Sefo ile düet yaptığı “Bilmem mi?” şarkısı sonrasında yakın dostuyla davalık olan rapçi Reymen, yeni şarkısının klibinde herkesi şaşırttı.

Ünlü Rapçinin Giydiğini Gören Tekrar Tekrar Baktı, Yeni Şarkısı İçin Köçek Oldu - Resim : 1

Müzik dünyasında “Reymen” ismiyle tanınan Yusuf Aktaş yeni şarkısı için öyle bir şey yaptı ki hayranları neye uğradığını şaşırdı. Genç rapçi, son çıkardığı "Çatma Yarım" adlı şarkısının klibi için köçek oldu.

Ünlü Rapçinin Giydiğini Gören Tekrar Tekrar Baktı, Yeni Şarkısı İçin Köçek Oldu - Resim : 2

Reymen’in yeni tarzını görenler hem eleştirdi hem de övgü yağdırdı. Sosyal medyada gündem olan köçek Reymen, yeni şarkısını Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinoplulara hediye etti.

Ünlü Rapçinin Giydiğini Gören Tekrar Tekrar Baktı, Yeni Şarkısı İçin Köçek Oldu - Resim : 3

Reymen2021 yılında rapçi dostu Sefo ile ‘Bonita’ isimli bir şarkıda düet yapmıştı. Ardından Sefo Reymen ile davalık olduklarını duyurmuş, dava dilekçesini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Yaklaşık 2,5 senedir şarkısından ödeme alamadığını açıklayan Sefo, “Dostluğun sonu bu oldu” diyerek yakın dostuna sitem etmişti.

Eski Dostlar Papaz Oldu, Ünlü Rapçi Sefo Reynmen'e Dava Açtı, ‘Yeri Gelince Haktan Hukuktan Bahsederler ama…’Eski Dostlar Papaz Oldu, Ünlü Rapçi Sefo Reynmen'e Dava Açtı, ‘Yeri Gelince Haktan Hukuktan Bahsederler ama…’Magazin

Kaynak: Haber Merkezi

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