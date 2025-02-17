Ünlü Rapçinin Giydiğini Gören Tekrar Tekrar Baktı, Yeni Şarkısı İçin Köçek Oldu

Ünlü rapçi Sefo ile düet yaptığı “Bilmem mi?” şarkısı sonrasında yakın dostuyla davalık olan rapçi Reymen, yeni şarkısının klibinde herkesi şaşırttı.

Müzik dünyasında “Reymen” ismiyle tanınan Yusuf Aktaş yeni şarkısı için öyle bir şey yaptı ki hayranları neye uğradığını şaşırdı. Genç rapçi, son çıkardığı "Çatma Yarım" adlı şarkısının klibi için köçek oldu.

Reymen’in yeni tarzını görenler hem eleştirdi hem de övgü yağdırdı. Sosyal medyada gündem olan köçek Reymen, yeni şarkısını Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinoplulara hediye etti.

Reymen2021 yılında rapçi dostu Sefo ile ‘Bonita’ isimli bir şarkıda düet yapmıştı. Ardından Sefo Reymen ile davalık olduklarını duyurmuş, dava dilekçesini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Yaklaşık 2,5 senedir şarkısından ödeme alamadığını açıklayan Sefo, “Dostluğun sonu bu oldu” diyerek yakın dostuna sitem etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi