Dünyaca Ünlü Şarkıcı Shakira'dan Kötü Haber: Hastaneye Kaldırıldı

Dünyaca ünlü sanatçı Shakira'dan üzen haber geldi. Geçen hafta Brezilya'da başlayan turne çerçevesinde 10 yılın ardından ilk kez Peru'nun başkenti Lima'da konser verecek olan Shakira hastaneye kaldırıldı. Açıklama yapan Shakira önemli bir şeyin olmadığını mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Dünyaca Ünlü Şarkıcı Shakira'dan Kötü Haber: Hastaneye Kaldırıldı

Dünyaca ünlü sanatçı Shakira, konser için bulunduğu Peru'da mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Dünyaca Ünlü Şarkıcı Shakira'dan Kötü Haber: Hastaneye Kaldırıldı - Resim : 1

'EN KISA SÜREDE...'

Shakira yaptığı açıklamada, "Hepinize üzülerek bildirmek zorundayım ki dün gece karın bölgemdeki bir rahatsızlık nedeniyle acil servise gitmek zorunda kaldım ve şu anda hastanede yatıyorum. Doktorlar, bu akşam sahne alacak kadar iyi olmadığımı söyledi. Yarın daha iyi olmayı ve hastaneden en kısa sürede taburcu olup sizler için hazırladığım şovu sunmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

Dünyaca Ünlü Şarkıcı Shakira'dan Kötü Haber: Hastaneye Kaldırıldı - Resim : 2

10 YIL SONRA İLK

Shakira, geçen hafta Brezilya'da başlayan turne çerçevesinde 10 yıl sonra ilk kez Peru'nun başkenti Lima'da yarın sahne alacaktı.

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Kaynak: İHA

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