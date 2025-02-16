PuCCa'dan Çarpıcı İddia: 'Kral Kaybederse' Dizisinin Kenan Baran'ı Gerçekte Kim?

Son dönemlerde Gezi Parkı ve Ayşe Barım davalarıyla sıkça gündem olan oyuncu Halit Ergenç, yeni dizi projesiyle ekranlara geri döndü. Star TV'de yayınlanan 'Kral Kaybederse' dizisi, gerçek hayattan esinlenen hikâyesiyle dikkat çekerken, diziye ilham olan karakter hakkında ortaya atılan iddialar sosyal medyada gündem oldu.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
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PuCCa'dan Çarpıcı İddia: 'Kral Kaybederse' Dizisinin Kenan Baran'ı Gerçekte Kim?

Ünlü oyuncu Halit Ergenç, dört yıllık aradan sonra Star TV ekranlarına dönerek, psikiyatrist ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan 'Kral Kaybederse' dizisinde başrolü üstlendi. Dizinin yayına başlamasıyla birlikte, Kenan Baran karakterinin gerçek hayatta kimden esinlenildiği sorusu tartışmalara neden oldu.

Bu tartışmalara şöhretli sosyal medya fenomeni ve yazar PuCCa olarak tanınan Pınar Işık da dahil oldu. PuCCa, kitaba dair yaptığı incelemeler sonucunda, Kenan Baran karakterinin gerçek hayatta var olan bir kişiye dayandığını iddia etti.

PuCCa'dan Çarpıcı İddia: 'Kral Kaybederse' Dizisinin Kenan Baran'ı Gerçekte Kim? - Resim : 1

ÇOK KONUŞULACAK İDDİA

Sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda konuşan Işık, Kenan Baran'ın aslında 1934 doğumlu Orhan Gazi Vural isimli bir maden mühendisi olduğunu iddia etti. Söz konusu iddia, daha önce bir köşe yazısında da dile getirilmiş ve Orhan Gazi Vural'ın hayatına dair detaylar paylaşılmıştı.

Belgelerle desteklediği bu iddiayı ortaya koyan PuCCa'ya göre, Vural sadece bir maden mühendisi değil, aynı zamanda Ses Dergisi'nin artist yarışmasına katılmış ve hayatının son dönemlerini bir huzurevinde geçirmişti.

PuCCa'dan Çarpıcı İddia: 'Kral Kaybederse' Dizisinin Kenan Baran'ı Gerçekte Kim? - Resim : 2

'KRAL KAYBEDERSE' DİZİSİNİN KADROSU

Star TV'nin yeni dizisi 'Kral Kaybederse', 11 Şubat Salı günü izleyicinin karşısına çıktı. Dizide Halit Ergenç'in yanı sıra Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz gibi isimler de rol alıyor.

Dizinin yönetmenlik koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturuyor. Senaryosu ise Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk tarafından kaleme alınıyor.

PuCCa'dan Çarpıcı İddia: 'Kral Kaybederse' Dizisinin Kenan Baran'ı Gerçekte Kim? - Resim : 3

DİZİNİN KONUSU

Dizi, dışarıdan karizmatik ve başarılı görünse de özel hayatında sırlarla dolu bir adam olan Kenan Baran'ın hikâyesini ele alıyor. Kenan, dışarıdan kusursuz gözüken ancak şüphelerle dolu bir evlilik yürütürken, hayatına giren Fadi isimli bir kadın, ona hayranlık duymaya başlar. Bu karşılaşma, dizinin gidişatını etkileyen olaylara kapı aralıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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