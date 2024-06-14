Yalı Çapkını dizisinin yerine Star TV'den yeni dizi. Anlaşma sağlandı

Kral Kaybederse için Halit Ergenç ve Taylan Biraderlere teklif gitti. Dizi iddialara göre Yalı Çapkını dizisi final yaptıktan sonra ekrana gelecek.

Yalı Çapkını dizisinin yerine Star TV'den yeni dizi. Anlaşma sağlandı

Masumlar Apartmanı, Yalı Çapkını, Kırmızı Oda, Doğduğun ev kaderindir gibi dizilerin ardından şimdi de ''Kral Kaybederse'' isimli yeni bir dizi geliyor. Dizinin yayın adresi Star TV olacak.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Star TV’nin 3 yıl önce içerik anlaşması yaptığı OGM Pictures şirketinin yeni sezon için masasında olan projeleri başında “Kral Kaybederse” var…

Yalı Çapkını dizisinin yerine Star TV'den yeni dizi. Anlaşma sağlandı - Resim : 1

KADRODAKİ OYUNCULAR HERKESİ ÇOK ŞAŞIRTACAK

“Kral Kaybederse” kitabının dizi versiyonu uzun zamandır heyecanla ve merakla bekleniyor. 2017’den beri üzerinde çalışılan Gülseren Budayıcıoğlu imzalı kitabın dizi projesi önceki sezon da istenilen oyuncu kadrosu kurulamayınca rafa kaldırılmıştı. Gelen son haberlere göre dizi yeni sezon için şu günlerde yeniden OGM Pictures’ın masasında… Üstelik çok bomba isimlerle görüşülüyor.

Yalı Çapkını dizisinin yerine Star TV'den yeni dizi. Anlaşma sağlandı - Resim : 2

Kulislerden sızan bilgilere göre Ertan Kurtulan’ın yazdığı dizinin yönetmen koltuğu için Taylan Biraderler’le, başrol için de Halit Ergenç’le görüşüldüğü konuşuluyor. Bakalım bu söylentiler doğru çıkacak mı ve annesi tarafından bir kral gibi büyütülen, narsist bir karaktere sahip evli bir adam olan Kenan’ın Fadi’yle karşılaşıp aşık olduktan sonra yaşadığı dönüşümü anlatan çok satan kitap bu kez ekrana taşınacak mı?

Lezzetli bir sarma pişirmek için mutlaka tencerenin dibine 1 bardak eklenmeliymişLezzetli bir sarma pişirmek için mutlaka tencerenin dibine 1 bardak eklenmeliymişGözden Kaçmasın

Lezzetli bir sarma pişirmek için mutlaka tencerenin dibine 1 bardak eklenmeliymiş Lezzetli bir sarma pişirmek için mutlaka tencerenin dibine 1 bardak eklenmeliymiş
Kimse bilmiyor! Çiçeğin açmasını önlüyor ve çiçeğin solmasına yol açıyor Kimse bilmiyor! Çiçeğin açmasını önlüyor ve çiçeğin solmasına yol açıyor
Yeni keşfedildi şimdi herkes evinde yapıyor. Vantilatörü klimaya çeviren yöntem Yeni keşfedildi şimdi herkes evinde yapıyor. Vantilatörü klimaya çeviren yöntem
Hasadı başladı. Tarlada 32 TL'den satılıyor. Kabuğu ise tüm dertlere deva Hasadı başladı. Tarlada 32 TL'den satılıyor. Kabuğu ise tüm dertlere deva
ÇOK OKUNANLAR
Özel'in traktörle geldiği 'Buğday Mitingi' hava şartları nedeniyle yarıda kesildi: "Buğday fiyatının 15 lira olması lazım..." Özel'in 'Buğday Mitingi' hava şartları nedeniyle yarıda kesildi
Kulis: Bahçeli'nin "CHP-AKP ittifakı" önerisi sonrası Erdoğan'dan talimat Erdoğan'dan 'Bahçeli' talimatı
Yeni vergi paketinin detayları belli oldu: Yurt dışı çıkış harcına rekor zam! Yeni vergi paketinin detayları belli oldu
Ankara kulisleri: Birleşecek üç partinin başına geçmeyi planlayan Abdullah Gül, Erdoğan'ı aradı Birleşecek üç partinin başına geçmeyi planlayan Abdullah Gül, Erdoğan'ı aradı
İddia: Okul müdürleri baskı yaptı, 900 öğrenci LGS'ye girmedi Okul müdürleri baskı yaptı, 900 öğrenci LGS'ye girmedi