Yalı Çapkını dizisinin yerine Star TV'den yeni dizi. Anlaşma sağlandı

Masumlar Apartmanı, Yalı Çapkını, Kırmızı Oda, Doğduğun ev kaderindir gibi dizilerin ardından şimdi de ''Kral Kaybederse'' isimli yeni bir dizi geliyor. Dizinin yayın adresi Star TV olacak.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Star TV’nin 3 yıl önce içerik anlaşması yaptığı OGM Pictures şirketinin yeni sezon için masasında olan projeleri başında “Kral Kaybederse” var…

KADRODAKİ OYUNCULAR HERKESİ ÇOK ŞAŞIRTACAK

“Kral Kaybederse” kitabının dizi versiyonu uzun zamandır heyecanla ve merakla bekleniyor. 2017’den beri üzerinde çalışılan Gülseren Budayıcıoğlu imzalı kitabın dizi projesi önceki sezon da istenilen oyuncu kadrosu kurulamayınca rafa kaldırılmıştı. Gelen son haberlere göre dizi yeni sezon için şu günlerde yeniden OGM Pictures’ın masasında… Üstelik çok bomba isimlerle görüşülüyor.

Kulislerden sızan bilgilere göre Ertan Kurtulan’ın yazdığı dizinin yönetmen koltuğu için Taylan Biraderler’le, başrol için de Halit Ergenç’le görüşüldüğü konuşuluyor. Bakalım bu söylentiler doğru çıkacak mı ve annesi tarafından bir kral gibi büyütülen, narsist bir karaktere sahip evli bir adam olan Kenan’ın Fadi’yle karşılaşıp aşık olduktan sonra yaşadığı dönüşümü anlatan çok satan kitap bu kez ekrana taşınacak mı?