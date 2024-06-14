Yeni keşfedildi şimdi herkes evinde yapıyor. Vantilatörü klimaya çeviren yöntem

Son zamanlarda evde kalan insanların sayısı arttıkça, birçok kişi yaz aylarında serinlemek için klima kullanımına yöneliyor. Ancak klima elektrik faturasını artırabilir ve çevreye zararlı olabilir. Bu durumda, birçok kişi alternatif çözümler aramaya başladı. Yeni keşfedilen bir yöntem ise vantilatörü klimaya çevirmek!

Vantilatörü klimaya çevirmenin birkaç farklı yöntemi bulunuyor. Bunlardan biri, vantilatörün arkasına buz dolu kapları yerleştirmek. Buzlar vantilatörün üflediği havayı soğutacak ve odanın daha serin olmasını sağlayacaktır. Ayrıca, vantilatörün hemen önüne nemlendirilmiş bir bez asarak da benzer bir etki elde edilebilir.

Vantilatör kullanımının klima kullanımına tercih edilmesi konusunda birçok avantaj bulunmaktadır. Hem enerji tasarrufu sağlamak hem de çevre dostu bir seçim yapmak isteyenler için vantilatör oldukça uygun bir seçenek olabilir. Ancak, bazı durumlarda vantilatörün yetersiz kalabileceği durumlar da söz konusu olabilmektedir. Bu durumda, vantilatörü klimaya dönüştürmek en etkili çözüm olabilir.

Sıcak yaz günlerinde ve özellikle bu 2024 yazında normalin üzerinde sıcaklıkların ortaya çıkması ile herkes farklı bir serinleme yöntemi araştırıyor. Hal böyle olunca zekice fikirler ortaya çıkıyor. Sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan hulyaisback isimli kanal tarafından paylaşılan bir serinleme yöntemi ise viral oldu. Kanalda paylaşılan yöntem ile vantilatörünüzü kolaylıkla klimaya çevirmeniz mümkün. bu şekilde hem elektrik faturasında tasarruf sağlıyorsunuz hem de klima çarpmasından korunuyorsunuz.

VANTİLATÖR NASIL KLİMAYA ÇEVRİLİR?



Sıcak yaz günlerinde kullanılabilecek olan bu yöntem sayesinde kolaylıkla vantilatörlerinizi klimaya çevirebilirsiniz. Vantilatörleri klimaya çevirmek için öncelikle bir geniş bir şişeyi ortadan ikiye kesin. Daha sonra şişenin üst kısımlarına yani kestiğiniz kısma yakın olan yerlere elikler açın. Daha sonra bu deliklerden birinden ip geçirerek iki kısmı birbirine bağlayın.

Ardından şişe parçalarının içine buz küpleri atarak vantilatörün arka kısmına ipi kullanarak asın. Vantilatörü çalıştırın ve 10 dakika bekleyin. 10 dakika içinde tam randımanına ulaşacak olan vantilatör bir klimadan bile daha serin çalışmaya başlayacak.

KULLANIRKEN DİKKAT EDİN



Vantilatörlerin arkasında buz küpleri ile çalışması elektrikle çalışan motorlarına zarar vermesin istiyorsanız bu durumda bazı kurallara dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikle unutmayın ki buz küpleri zaman içerisinde erimeye başlayacak. Bu nedenle bir noktada suyu dökmeli ve yeni buz küpü koymalısınız. aynı zamanda şişe dışına buğu yapacak olan buzların bıraktığı damlacıklar da prize akmamalı. bu gibi riskli durumların önüne geçtiğiniz takdirde evinizde kendi klimanızı hazırlamış oluyorsunuz.

Kaynak: Haber Global TV