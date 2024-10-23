Google Resmen Fişini Çekiyor: Son Tarih Verildi

Google, arama sonuçlarında bazı web siteleri için sunduğu sitelinks arama kutusu özelliğini devre dışı bırakacağını açıkladı. 21 Kasım 2024 itibarıyla bu görsel unsura veda edilecek.

Uzun yıllardır arama sonuçlarında görünen bu kutu, kullanıcıların belirli bir web sitesinde, örneğin The New York Times gibi popüler platformlarda, daha spesifik aramalar yapmalarına olanak tanıyordu. Ancak, son dönemde kullanım oranlarının oldukça düşük seviyelerde olması nedeniyle bu karar alındı.

KULLANIMI GİDEREK AZALDI

Google'dan yapılan açıklamada, sitelinks arama kutusunun artık çok nadir kullanıldığı belirtildi. Özelliğin ilk tanıtıldığı dönemlerde yoğun ilgi görmesine rağmen, zamanla kullanıcıların bu işlevi neredeyse hiç tercih etmediği ifade ediliyor. Şirket, değişen kullanıcı alışkanlıklarına uyum sağlamak için bu özelliği kaldırarak arama deneyimini daha sade hale getirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi