Google Resmen Fişini Çekiyor: Son Tarih Verildi

Google, 21 Kasım itibarıyla sitelinks arama kutusu özelliğini kaldırıyor. Şirket, bu özelliği uzun süredir arama sonuçlarında belirli web sitelerinde daha detaylı arama yapılmasını sağlamak amacıyla kullanıyordu. Ancak, kullanım oranlarının düşmesi nedeniyle bu özelliğin fişi çekilecek.

Google Resmen Fişini Çekiyor: Son Tarih Verildi

Google, arama sonuçlarında bazı web siteleri için sunduğu sitelinks arama kutusu özelliğini devre dışı bırakacağını açıkladı. 21 Kasım 2024 itibarıyla bu görsel unsura veda edilecek.

Uzun yıllardır arama sonuçlarında görünen bu kutu, kullanıcıların belirli bir web sitesinde, örneğin The New York Times gibi popüler platformlarda, daha spesifik aramalar yapmalarına olanak tanıyordu. Ancak, son dönemde kullanım oranlarının oldukça düşük seviyelerde olması nedeniyle bu karar alındı.

Google Resmen Fişini Çekiyor: Son Tarih Verildi - Resim : 1

KULLANIMI GİDEREK AZALDI

Google'dan yapılan açıklamada, sitelinks arama kutusunun artık çok nadir kullanıldığı belirtildi. Özelliğin ilk tanıtıldığı dönemlerde yoğun ilgi görmesine rağmen, zamanla kullanıcıların bu işlevi neredeyse hiç tercih etmediği ifade ediliyor. Şirket, değişen kullanıcı alışkanlıklarına uyum sağlamak için bu özelliği kaldırarak arama deneyimini daha sade hale getirmeyi hedefliyor.

Araç Sahibi Olanlar Yaşadı Trafikte Artık Daha Kolay Olacak: Google Haritalar'da Önemli DeğişiklikAraç Sahibi Olanlar Yaşadı Trafikte Artık Daha Kolay Olacak: Google Haritalar'da Önemli DeğişiklikGözden Kaçmasın

Kaynak: Haber Merkezi

Kolları ve Göğüs Bölgesini 1 Haftada Sıkılaştıracak 3 Egzersiz: Evde Kolayca Yapabileceksiniz Kolları ve Göğüs Bölgesini 1 Haftada Sıkılaştıracak 3 Egzersiz: Evde Kolayca Yapabileceksiniz
Ücretsiz Kullanılan WhatsApp Nasıl Para Kazanıyor? Ücretsiz Kullanılan WhatsApp Nasıl Para Kazanıyor?
Uyku Kalitesini Artıran Mucizevi İçecek: Japonlar Su Gibi İçiyor Uyku Kalitesini Artıran Mucizevi İçecek: Japonlar Su Gibi İçiyor
Dişleri 5 Dakikada Beyazlatmanın Sırrı Ortaya Çıktı Dişleri 5 Dakikada Beyazlatmanın Sırrı Ortaya Çıktı