Durumu iyi olanların gözdesi; İstanbul'da yaşanacak en iyi 12 semt belli oldu!

İstanbul'da yaşamak isteyenler için bu semtler, farklı ihtiyaçlara ve tercihlere göre çeşitlilik sunar. Her biri kendi özel atmosferi ve avantajlarıyla dikkat çekiyor

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Durumu iyi olanların gözdesi; İstanbul'da yaşanacak en iyi 12 semt belli oldu!

İstanbul, Türkiye'nin en büyük ve en hareketli şehirlerinden biri olarak bilinir. Bu metropolde yaşamak isteyenler için en iyi semtleri belirlemek oldukça önemlidir. İşte, durumu iyi olanların gözdesi olarak kabul edilen İstanbul'da yaşanacak en iyi 12 semt:

Beşiktaş:

1. Etiler

2. Arnavutköy

Durumu iyi olanların gözdesi; İstanbul'da yaşanacak en iyi 12 semt belli oldu! - Resim : 1

Kadıköy:

3. Caddebostan

4. Fenerbahçe

5. Suadiye

Üsküdar:

6. Kuzguncuk

7. Çengelköy

Adalar:

8. Burgazada

9. Heybeliada

Sarıyer:

Durumu iyi olanların gözdesi; İstanbul'da yaşanacak en iyi 12 semt belli oldu! - Resim : 2

10. İstinye

11. Yeniköy

12. Tarabya

Kaynak: Aydınlık

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