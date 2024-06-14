Durumu iyi olanların gözdesi; İstanbul'da yaşanacak en iyi 12 semt belli oldu!
İstanbul'da yaşamak isteyenler için bu semtler, farklı ihtiyaçlara ve tercihlere göre çeşitlilik sunar. Her biri kendi özel atmosferi ve avantajlarıyla dikkat çekiyor
İstanbul, Türkiye'nin en büyük ve en hareketli şehirlerinden biri olarak bilinir. Bu metropolde yaşamak isteyenler için en iyi semtleri belirlemek oldukça önemlidir. İşte, durumu iyi olanların gözdesi olarak kabul edilen İstanbul'da yaşanacak en iyi 12 semt:
Beşiktaş:
1. Etiler
2. Arnavutköy
Kadıköy:
3. Caddebostan
4. Fenerbahçe
5. Suadiye
Üsküdar:
6. Kuzguncuk
7. Çengelköy
Adalar:
8. Burgazada
9. Heybeliada
Sarıyer:
10. İstinye
11. Yeniköy
12. Tarabya
Kaynak: Aydınlık
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