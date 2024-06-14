Durumu iyi olanların gözdesi; İstanbul'da yaşanacak en iyi 12 semt belli oldu!

İstanbul, Türkiye'nin en büyük ve en hareketli şehirlerinden biri olarak bilinir. Bu metropolde yaşamak isteyenler için en iyi semtleri belirlemek oldukça önemlidir. İşte, durumu iyi olanların gözdesi olarak kabul edilen İstanbul'da yaşanacak en iyi 12 semt:

Beşiktaş:

1. Etiler

2. Arnavutköy

Kadıköy:

3. Caddebostan

4. Fenerbahçe

5. Suadiye

Üsküdar:

6. Kuzguncuk

7. Çengelköy

Adalar:

8. Burgazada

9. Heybeliada

Sarıyer:

10. İstinye

11. Yeniköy

12. Tarabya

Kaynak: Aydınlık