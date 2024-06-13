1 saatte sivilcenin kökünü kazıyan İbn-i Sina karışımı! Üstelik sivilceden iz kalmıyor

Sivilce problemi pek çok kişinin karşılaştığı bir cilt sorunudur. Ancak İbn-i Sina'nın sarımsak karası sivilce kürü sayesinde bu soruna çözüm bulabilirsiniz. Bu kür, sivilcenin kökünü kazıyarak sivilceden iz bırakmadan yok etmeyi hedefler.

İbn-i Sina'nın sivilce kürü için gereken malzemeler oldukça basittir. İhtiyacınız olan tek şey birkaç diş sarımsak. Sarımsağın karasını kullanarak hazırlayacağınız bu kür, sivilceyle mücadelede etkili bir yöntem olarak bilinir.

Hekimlerin piri olarak bilinen İbn-i Sina normal sarımsaktan 10 kat daha faydalı olan kara yani siyah sarımsaktan yapılan kür sayesinde sivilcelerin kökünü kurutmuştur. Şifa kitaplarında yer alan ve sivilcenin köküne kadar inen siyah sarımsak kürünü İbn-i Sina, özellikle yağlı ve karma ciltlere fayda sağlar.

1 SAATTE SİVİLCENİN KÖKÜNÜ KURUTAN İBN-İ SİNA KARIŞIMI!



İbn-i Sina yüksek iltihaba sahip olan sivilcelerin içindeki enfeksiyonu kurutacak en güçlü besinin siyah sarımsak olduğunu söyler. Siyah sarımsak yüksek oranda antioksidan içerdiğinden iltihabı hızla kurutur.

3 diş siyah sarımsağı bir tatlı kaşığı zeytinyağı ile havanda dövün. Akabinde içine bir kaç dala ısırgan otu koyun. Karışımı iyice dövdükten sonra cildinizi temizledikten sonra sivilcenin olduğu yere sürün.

Ancak tüm genel yüze çok az miktarda sürün. Aksi halde hızlı kurutur. Bu da sebuma zarar verir. Bu sivilcenin yoğunluğu olmayan yerlere fazla sürmeyin.

Karışım hem sivilceyi kurutur hem de gözenekleri küçülterek parlak canlı pürüzsüz bir cilt yapısı sağlar. Siyah sarımsak sadece sivilceye değil aynı zamanda birçok hastalığa fayda sağlar.

SİYAH SARIMSAĞIN FAYDALARI



İçeriğinde yüksek oranda B1 ve C vitamini barındıran siyah sarımsak hücreleri yeniler. Kolesterol dengeleyerek damar ve kalp sağlığına iyi gelir. Vücuttaki bakteri ve virüslerle savaşarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Kan basıncını dengelediğinden tansiyona neden olmaz. Bu da felç inme gibi riskleri düşürür. Sinir sistemini güçlendirerek beynin işlevselliğini olumsuz çalışmasını engeller. Unutkanlık ya da kemik erimesini engeller.