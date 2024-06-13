Etkisi inanılmaz. Yoğurtla karıştırılıp yenilirse hafızayı uçuşa geçiren baharat

Zerdeçal, son yıllarda popülerliği artan ve birçok sağlık faydası bulunan bir baharattır. Özellikle yoğurtla karıştırılıp tüketildiğinde hafızayı olumlu yönde etkileyebilir. Zerdeçalın hafızayı uçuşa geçiren etkisi, düzenli ve dengeli tüketildiğinde olumlu sonuçlar verebilir. Ancak herhangi bir sağlık sorunu bulunan bireylerin öncelikle doktorlarına danışmaları önemlidir. Ayrıca zerdeçalın tek başına mucizevi bir besin olarak düşünülmemesi, dengeli ve çeşitli beslenme alışkanlıklarıyla birlikte tüketilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

ZERDEÇAL VÜCUDA HANGİ FAYDALARI SAĞLIYOR?

Zerdeçal kolon, meme, cilt ve prostat kanserinin önemlisine yardımcı olur; etken maddesi olan kur kurkumin kanser hücrelerinin yayılmasını geciktirir.

LDL’yi düşürerek kolesterol seviyesinin dengelenmesini sağlar.

Alzheimer’a yakalanma riskini azaltır.

Haricen uygulanarak ciltteki yaraların tedavi edilmesinde de kullanılabilir.

Karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelen zerdeçal, antioksidan olduğu için vücutta biriken zararlı maddelerin dışarı atılmasını sağlar.

Araştırmalar damarda kireçlenme, plak oluşumu ve kan pıhtısı oluşumu engelleme özellikleri ile kalp krizi ve inmeye riskini azaltabilir. Kalp rahatsızlıklarına karşı faydalıdır.

Diyabet tedavisinde etkilidir. İnsülin gibi görev alarak kan şekerini sağlıklı bir seviyede tutmaya yardımcı olur.

İlerleyen yaşlarda romatizma ve eklem ağrılarına iyi gelir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Zerdeçalın safra kesesinin safra üretimini artırdığı ve böylece sindirimi rahatlattığı belirtilmektedir.

Antidepresan özelliği olan zerdeçal sakinleşmenizi sağlar.

Zengin asit içeriği sayesinde midenin oranını dengeler.

Zerdeçal suyu içilerek artrit olma riski azaltılabilir

Kaynak: mynet.com, gercekgundem.com