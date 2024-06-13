Uyarı yapıldı! ATM'ler artık bunu yapanın kartını geri vermeyecek

Türkiye genelinde birçok kişi banka şubeleri yerine ATM'leri kullanıyor. ATM'lerde ise kritik bir düzenleme hayata geçirildi. Birçok banka kartı veya kredi kartı sahibinin kartı ATM'ler tarafından geri verilmeyecek. İşte detaylar

Kamusonhaber'de aktarılanlara göre; Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir yenilik hayata geçti. ATM'lere yapılan güncellemelerle birlikte, belirli durumlarda kartları yutma özelliği eklendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mevcut EFT, havale ve FAST sistemlerine ek olarak yeni bir işlem menüsü tanıttı.

Bu yenilik, mobil uygulamalar aracılığıyla kullanıcıların hizmetine sunulacak. TCMB, finansal teknolojilerde attığı adımlarla ödeme ve havale işlemlerinde önemli değişiklikler yapmaya devam ediyor.

81 İLDE ATM'LERE YENİ GÜNCELLEME GELDİ

Yeni uygulama, FAST entegrasyonunu içeren talep ödeme katmanı hizmetlerini devreye soktu ve artık IBAN kullanarak yapılan EFT ve havale işlemlerine alternatif bir seçenek olarak sunuluyor. Bu yenilik, bireysel ödemeler için talep ödeme katmanı hizmeti olarak başlatıldı ve alacaklılara ödeme işlemlerini başlatma yetkisi tanıyor. Böylece, bir kişi başka bir kişiye anında ödeme talebi gönderebiliyor. Bu sayede finansal ilişkiler daha etkin bir şekilde yönetilebilir ve havale işlemleri daha hızlı gerçekleştirilebilir.

DİKKAT! ATM BUNU YAPANIN KARTINI YUTACAK

ATM işlemleri sırasında bazı teknik arızalar veya güvenlik nedenleriyle kartın yutulması söz konusu olabilir. ATM kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı önemli adımlar vardır. Aşağıdaki durumlardan herhangi biri gerçekleştiğinde ATM, kartınızı anında yutabilir:

Şifrenin üç kez yanlış girilmesi

Kartın borç nedeniyle banka tarafından iptal edilmesi

Kartın son kullanma tarihinin geçmesi

ATM'de teknik bir arıza meydana gelmesi

Kart için kayıp veya çalıntı ihbarında bulunulması

ATM'lere yapılan yeni güncellemelerle birlikte, kart yutulma durumları daha net hale gelmiştir.

ATM KARTIM YUTULDU, NE YAPMALIYIM?

Eğer ATM kartınız yutulursa, kartınızı geri almanız 1 ila 2 hafta sürebilir. Kartınız bir banka şubesinin önündeki ATM tarafından yutulduysa, şube personelinden yardım alarak kartınızı geri alabilirsiniz. Bu süreçte bankanızla iletişime geçerek kartınızın durumu hakkında bilgi almak da önemlidir.