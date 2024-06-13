Dizi ve filmleriyle tanınıyordu... Nurgül Yeşilçay'ın yeni girdiği iş belli oldu

Oynadığı dizi ve filmlerle adından sıkça söz ettiren Nurgül Yeşilçay artık bir sosyal medya işçisi.

Televizyongazetesi'nin aktardığı habere göre; Birçok ünlü isim sosyal medyada kendileri hakkında yapılan yorumlar nedeniyle zorlu süreçler yaşıyor, kimi oyuncular ise hukuk yoluna başvurmak zorunda kalıyor.

Ünlü isimlerin sosyal medya ile olan ilişkilerinde kimileri çok ciddiye alıyor, kimileri ise bunu bir eğlence ortamı olarak görüp, kendi keyfina bakıyor. İşte bu isimlerden birisi de Nurgül Yeşilçay…

Sosyal medya ortamında çok farklı içerikler ile yer alan, takipçilerini güldüren, eğlendiren bu süreçte kendi samimi kişiliğini de ortaya koyan Nurgül Yeşilçay, sosyal medya ortamını bir eğlence olarak tanımlıyor.

NURGÜL YEŞİLÇAY ARTIK BİR İNTERNET ÜNLÜSÜ

Ünlü oyuncu, “Ben orada çok eğleniyorum, çok eğlenerek yapıyorum. Bakalım ne zaman sıkılacağım, sıkıldığım zaman başka bir şeye geçebilirim” diye konuştu.

Sosyal medyada eğlenceli içerikler üreten oyuncu, insanların da tam olarak buna ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

Nurgül Yeşilçay, “Ağlatmatmak istemiyorum, şu dönem insanların gülmeye çok ihtiyacı var diye düşünüyorum” dedi.

Diyet yaptığı zaman çok zorlandığını Nurgül Yeşilçay, 2 yıl kadar süren zayıflama çabasında çok ağladığını itiraf etti.

Yeniden kilo almaya başladığını anlatan oyuncu, aç kalma halinin acıklı bir hal aldığını sözlerine ekledi.