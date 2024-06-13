Dizi ve filmleriyle tanınıyordu... Nurgül Yeşilçay'ın yeni girdiği iş belli oldu

Nurgül Yeşilçay yeni bir sektöre giriş yaptı. Nurgül Yeşilçay artık dizi ve filmleriyle değil sosyal medya içerikleriyle gündemden düşmüyor

Dizi ve filmleriyle tanınıyordu... Nurgül Yeşilçay'ın yeni girdiği iş belli oldu

Oynadığı dizi ve filmlerle adından sıkça söz ettiren Nurgül Yeşilçay artık bir sosyal medya işçisi.

Televizyongazetesi'nin aktardığı habere göre; Birçok ünlü isim sosyal medyada kendileri hakkında yapılan yorumlar nedeniyle zorlu süreçler yaşıyor, kimi oyuncular ise hukuk yoluna başvurmak zorunda kalıyor.

Ünlü isimlerin sosyal medya ile olan ilişkilerinde kimileri çok ciddiye alıyor, kimileri ise bunu bir eğlence ortamı olarak görüp, kendi keyfina bakıyor. İşte bu isimlerden birisi de Nurgül Yeşilçay…

Dizi ve filmleriyle tanınıyordu... Nurgül Yeşilçay'ın yeni girdiği iş belli oldu - Resim : 1

Sosyal medya ortamında çok farklı içerikler ile yer alan, takipçilerini güldüren, eğlendiren bu süreçte kendi samimi kişiliğini de ortaya koyan Nurgül Yeşilçay, sosyal medya ortamını bir eğlence olarak tanımlıyor.

NURGÜL YEŞİLÇAY ARTIK BİR İNTERNET ÜNLÜSÜ

Ünlü oyuncu, “Ben orada çok eğleniyorum, çok eğlenerek yapıyorum. Bakalım ne zaman sıkılacağım, sıkıldığım zaman başka bir şeye geçebilirim” diye konuştu.

Sosyal medyada eğlenceli içerikler üreten oyuncu, insanların da tam olarak buna ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

Nurgül Yeşilçay, “Ağlatmatmak istemiyorum, şu dönem insanların gülmeye çok ihtiyacı var diye düşünüyorum” dedi.

Diyet yaptığı zaman çok zorlandığını Nurgül Yeşilçay, 2 yıl kadar süren zayıflama çabasında çok ağladığını itiraf etti.

Yeniden kilo almaya başladığını anlatan oyuncu, aç kalma halinin acıklı bir hal aldığını sözlerine ekledi.

Show TV Çukur'un efsanesi geri dönüyor. Başrol kadrosu da şekillendi Show TV Çukur'un efsanesi geri dönüyor. Başrol kadrosu da şekillendi
NOW TV'den yeni değişiklik. Anlaşma tamamlandı ve ona emanet edildi NOW TV'den yeni değişiklik. Anlaşma tamamlandı ve ona emanet edildi
Can Yaman'dan kötü haber. Türkiye'yi terk ederek İtalya'ya yerleşmişti Can Yaman'dan kötü haber. Türkiye'yi terk ederek İtalya'ya yerleşmişti
Hasadı başladı. Tarlada 32 TL'den satılıyor. Kabuğu ise tüm dertlere deva Hasadı başladı. Tarlada 32 TL'den satılıyor. Kabuğu ise tüm dertlere deva
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 il için sağanak uyarısı Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 il için sağanak uyarısı
Diyanet İşleri'nin araba sevdası: Erbaş’ın, özel kalemine 4,5 milyon TL değerinde yeni makam aracı alındı Erbaş’ın, özel kalemine yeni makam aracı alındı
Bankacılık sektöründe hareketlilik: İhtiyaç kredilerinde faiz oranı düştü İhtiyaç kredilerinde faiz oranı düştü
Yusufeli Barajı için Limak'a bir ihale daha: Toplam bedeli yaklaşık 3.5 milyar TL! Yusufeli Barajı için Limak'a bir ihale daha
Bir meslek grubu daha hükümetin radarına girdi! Yüzde 15 oranında vergi yolda Bir meslek grubu daha hükümetin radarına girdi!