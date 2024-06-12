Show TV Çukur'un efsanesi geri dönüyor. Başrol kadrosu da şekillendi

Sandık Kokusu, Bahar gibi dizilerle kasıp kavuran Show TV yeni bir diziyle sezona hazırlık yapıyor. Dizinin başrol kadrosunda ise Çukur efsanesi Yamaç yani Aras Bulut İynemli var.

Dizidoktoru'nun aktardığı habere göre; Ay Yapım’ın Damla Serim imzalı Deha dizisi önümüzdeki ay sete çıkıyor. Başrollerini Aras Bulut İynemli ve Devrim Özkan’ın paylaştığı, bir matematik dehası Devran’ın hayatını anlatacak dizide Taner Ölmez, Zuhal Gencer, Çağan Efe Ak, Umutcan Ütebay ve Eylül Ersöz rol alıyor. Dizi Show TV’de ekrana gelecek.

ARAS BULUT İYNEMLİ KİMDİR?

25 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi’nde orta öğrenimini tamamladıktan sonra yüksek öğrenimde İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Oyunculuk kökenli bir aileden gelen İynemli ilk kez Arka sokaklar dizisinde küçük bir rolle kamera karşısına geçti. 2010’da Kanal D televizyonunda ekranlara gelen Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı Mete Akarsu rolüyle büyük beğeni topladı ve ulusal çapta tanındı. 2013’te Elçin Efendiyev’in romanından uyarlanan Azerbaycan-Türk filmi Mahmut ile Meryem’de başrol oynadıktan sonra aynı yıl çağan ırmak imzalı “Tamam mıyız?” adlı filmde engelli genç, İhsan karakterine hayat verdi. Bu filmdeki performansıyla 2014’te Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Ödülleri kapsamında Ekrem Bora Umut Veren Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü. 2013-2015 yılları arası dönemin en popüler dizisi Muhteşem Yüzyıl’da Şehzade Bayezid karakteri ile hayran kitlesini iyice arttırdı. 2015 yılında İynemli, Maral: En Güzel Hikayem adlı dizide Hazal Kaya ile birlikte başrolü paylaşmak üzere kamera karşısına geçti; 2016-17’de İçerde'de Umut Yılmaz / Mert Karadağ rolünü sırtlandı. 2017’de ise Çukur dizisinde Yamaç Koçovalı rolü ile seyirci karşısına çıktı. 2019’da seyreden herkesi ağlatan 7. Koğuştaki Mucize adlı sinema filminde cinayetle suçlanan ve yanlışlıkla hapse atılan bir babayı oynadı; film kısa sürede Türkiye’de izlenme rekorları kırdı. İynemli Çukur ve 7. Koğuştaki Mucize filmlerinde canlandırdığı karakterlerle başta Altın Kelebek Ödülleri olmak üzere pek çok organizasyon ve kurumdan ödüle ve adaylıklara layık görülmüştür. Yer aldığı dizi ve filmlerin yanı sıra pek çok reklam filminin de oynayan İynemli yakın zamanda Disney Plus yapımı olan Atatürk dizisinde, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e yeniden hayat verdi.