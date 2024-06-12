NOW TV'den yeni değişiklik. Anlaşma tamamlandı ve ona emanet edildi

Geçen sezonun en çok beğenilen dizilerinin başında gelen NOW’ın “Yabani” dizisinin ikinci sezon çekimleri ağustos sonunda başlayacak. Yeni sezonda kadroya yeni isimlerin de katılması bekleniyor.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Yabani dizisinin senaristi de değişti. “Yabani” dizisinin yeni sezonu merakla bekleniyor. NTC Medya’nın imza attığı dizinin yeni sezonda senaristi değişiyor. Diziyi geçen sezon Hilal Yıldız, Nazlı Sunlu Kaçan, Serap Gazel ve Ali Ercivan yazmıştı. Senaryo yeni sezonda Tozluyaka’yı da yazan Yekta Torun’a emanet edilecek.

Ağustos sonunda sete çıkacak olan dizinin yeni sezon hikâyesi yazılıyor. Hikâyeye göre yeni karakterlerin katılıp katılmayacağı belli olacak. Sevilen dizinin yönetmenliğini ise yine Filiz Adıgüzel yapacak. “Kötü Kan”ı yönetecek olan M. Çağatay Tosun ise Yabani’nin genel yönetmenliği görevini sürdürecek.

Yabani, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 12 Eylül 2023 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağatay Tosun'un üstlendiği, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. NOW TV ekranlarında yayımlanan iddialı dizinin başrollerini Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Dolunay Soysert, Yurdaer Okur, Bertan Asllani, Tayanç Ayaydın ve Şebnem Hassanisoughi gibi oyuncular paylaşmaktadır.