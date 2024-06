Can Yaman'dan kötü haber. Türkiye'yi terk ederek İtalya'ya yerleşmişti

Uzun bir süredir Türkiye'den uzakta olan Can Yaman yeni bir haberle gündeme geldi. Can Yaman son hamlesiyle hayranlarını çok üzecek.

ARTIK CAN YAMAN'I TAKİP EDEMEYECEKSİNİZ

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre;Kariyerini İtalya’da devam ettiren Can Yaman, son yaptığı hareketle yine çok konuşulacak.

Şu günlerde Sandokan adlı dizisinin çekimlerine devam eden Can Yaman 11 milyonluk instagram hesabı sildi. Yakışıklı oyuncunun bu kararının nedeni merak konusu oldu.

Gelen haberlere göre Yaman’ın hesabını silme nedeni sosyal medyanın kendisine faydadan çok zarar getirmesi ve yaptığı işlere konsantrasyonunu etkilemesi… Can Yaman eylül ayına kadar dizi çekimlerine devam edecek.

Can Yaman 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul Suadiye’de dünyaya gelmiştir. Ailesinin tek çocuğu olan Yaman henüz 5 yaşındayken annesi ve babası boşanmıştır. Bu durumun ardından Can Yaman hafta içi annesiyle hafta sonları ise babasıyla vakit geçirmiştir. Yaman’ın büyükannesi Makedon, büyükbabası ise Yugoslav kökenlidir.

Başarılı bir eğitim hayatı olan Can Yaman ilkokul ve ortaokulu Bilfen Kolejinde okuduktan sonra Lise eğitimini ise İstanbul İtalyan lisesinde tamamlamıştır. Lisenin son yılında öğrenci değişim programına başvuran Can Yaman lise son sınıfı Amerika‘da Ohio’da okumuştur. Üniversite için ise babasının tavsiyesini dinleyerek Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesine burslu olarak girmiştir ve 2012 yılında mezun olmuştur. Can Yaman üniversitede yine değişim programıyla Washington’a gidip orada hukuk dersleri almıştır. Mezun olduktan sonra 1 yıllık mecburi stajının 6 ayını Awaterhouse Coopers adındaki dünyaca ünlü kurumsal bir firmada yapmıştır. Fakat bir süre sonra avukatlığın sıkıcı olduğuna karar vererek kız arkadaşının önerisiyle oyunculuğa yönelmiştir. Can Yaman aynı zamanda İtalyanca, İngilizce ve Almanca dillerini çok iyi bilmektedir. Lisanslı basketbolcu olduğu bilinen yakışıklı oyuncu çocukluk yıllarında Tekelspor'da basketbol oynamıştır ve ayrıca Futbol, Gitar, Piyano, Bateri, Masa Tenisi, Rafting, Badminton’la ilgilenmiştir. Oyunculuk kariyeri henüz çok yeni başlayan Can Yaman kısa süre içerisinde çok fazla projede yer almış ve neredeyse hepsinde de başrol oynamıştır.