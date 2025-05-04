İslam Memiş'ten Gram Altın Uyarısı: Hazır Olun

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerini paylaşan İslam Memiş, hem kısa vadede hem de orta ve uzun vadede piyasanın yönüyle ilgili öngörülerini açıkladı. Katıldığı televizyon programında konuşan Memiş, Amerika’da açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde geldiğini, buna rağmen altın fiyatlarının güçlü bir toparlanma göstermediğini belirtti. Teknik olarak ons altının 3350-3330 dolar seviyelerine yükselmesi gerektiğini ancak haftayı 3240 dolar seviyesinden tamamladığını vurguladı.