İslam Memiş'ten Gram Altın Uyarısı: Hazır Olun
Altın fiyatlarındaki sert dalgalanmaların ardından yatırımcılar bekleyişe geçti. Piyasaların odağındaki gram altınla ilgili açıklamalarda bulunan finans analisti İslam Memiş, fiyat hareketleri konusunda hem tarih hem de rakam paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerini paylaşan İslam Memiş, hem kısa vadede hem de orta ve uzun vadede piyasanın yönüyle ilgili öngörülerini açıkladı. Katıldığı televizyon programında konuşan Memiş, Amerika’da açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde geldiğini, buna rağmen altın fiyatlarının güçlü bir toparlanma göstermediğini belirtti. Teknik olarak ons altının 3350-3330 dolar seviyelerine yükselmesi gerektiğini ancak haftayı 3240 dolar seviyesinden tamamladığını vurguladı.
GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ VE SONRAKİ SEVİYELER
Geçtiğimiz hafta gram altın fiyatının 4350 liradan 4040 liraya gerilediğini aktaran Memiş, haftanın 4095 lira seviyesinden tamamlandığını kaydetti. Ons altın ise 3502 dolardan 3200 dolara düşerek, 3240 dolar seviyesinden haftayı kapattı.
İslam Memiş, kısa vadede satış baskısının sürebileceğini, ons altında 3150-3090 dolar seviyelerine ve gram altında ise 4000 liranın altına inerek 3800 lira seviyelerine kadar geri çekilmelerin takip edileceğini ifade etti.
UZUN VADEDE YUKARI YÖNLÜ BEKLENTİ SÜRÜYOR
Yatırımcılara aceleci davranmamaları gerektiğini hatırlatan Memiş, Türkiye’de geçmişte yaşanan ani alım ve ardından gelen sert satış süreçlerine dikkat çekti. Orta ve uzun vadede altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini belirten İslam Memiş, teknik düzeltmelerin tamamlanmasının ardından altının yeniden yükselişe geçeceğini söyledi.
HAZİRAN VE TEMMUZ AYLARINA DİKKAT ÇEKTİ
İslam Memiş, ons altında 3500 dolar hedefinin gerçekleştiğini, gram altında ise bu yıl için 4500 lira seviyesini beklediğini açıkladı. Yaz aylarında, özellikle Haziran ve Temmuz döneminde gram altında 4500 lira seviyesinin yeniden görülebileceğini belirtti.
6 BİN LİRA SEVİYESİ GÜNDEMDE
Daha uzun vadeye ilişkin değerlendirmelerinde ise Memiş, 2026 yılı itibarıyla gram altında 6000 lira seviyesinin sürpriz olmayacağını ifade etti. Kısa vadede 4000 lira seviyesinin altı görüldükten sonra, kademeli olarak 4500-4750 lira seviyelerine doğru bir yükselişin mümkün olabileceğini de sözlerine ekledi.