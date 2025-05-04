SSK BağKur ve Tüm Emekleriler için Kritik Gün! Geri Sayım Başladı, Emeklinin Kaderini Belirleyecek Oran Açıklanacak

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE ZAM TAHMİNİ YÜZDE 16,80

7. Dönem Toplu Sözleşme zammıyla birlikte değerlendirildiğinde, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam farkının ise yaklaşık yüzde 16,80 seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Zam oranlarının kesinleşmesi için önümüzdeki iki ayın enflasyon verileri de belirleyici olacak.