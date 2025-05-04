SSK BağKur ve Tüm Emekleriler için Kritik Gün! Geri Sayım Başladı, Emeklinin Kaderini Belirleyecek Oran Açıklanacak
Milyonlarca memur ve emekliyi doğrudan ilgilendiren nisan ayına ait enflasyon verisi, 5 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak. Yılın ilk üç ayına ilişkin paylaşılan verilere göre, emekliler yüzde 10,06 oranında zam hakkını şimdiden elde etti. Ancak kesin maaş artış oranlarının netleşmesi için üç aylık enflasyon verisinin daha tamamlanması bekleniyor. Peki beklentiler neler? Emekli ve memurlara ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olur? İşte bütün ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca emekli ve memurun maaş artışlarını doğrudan etkileyecek nisan ayı enflasyon verisi, 5 Mayıs Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Söz konusu veri, 2025 yılının ilk 4 ayına ilişkin enflasyon farkının belirlenmesine katkı sağlayacak.
4 AYLIK FARK KESİNLEŞECEK
Ocak-Mart dönemine ait üç aylık verilere göre, emekliler yüzde 10,06 oranında zammı şimdiden netleşmiş durumda. Nisan ayına ilişkin verinin de eklenmesiyle birlikte maaşlardaki 4 aylık fark kesinleşecek. Temmuz ayında geçerli olacak nihai zam oranı ise, mayıs ve haziran ayı verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek.
TÜİK VERİSİ SAAT 10.00'DA AÇIKLANACAK
TÜİK, yarın saat 10.00’da nisan ayı enflasyon rakamlarını kamuoyuyla paylaşacak. Bu verinin ardından emeklilerin 4 aylık zam oranı güncellenecek. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, nisan ayı enflasyonunun yüzde 3,07 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
ZAM ORANI 3 TEMMUZ'DA NETLEŞECEK
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının maaşlarına yapılacak zam oranı, 3 Temmuz 2025’te açıklanacak haziran ayı enflasyon verisi sonrasında kesinleşecek. Yarınki veriyle 4 aylık zam oranı belli olurken, mayıs ve haziran aylarına ait veriler de eklendiğinde nihai oran ortaya çıkacak.
EMEKLİLER İÇİN TAHMİNİ ZAM ORANI YÜZDE 17,91
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan üç aylık tahminlere göre enflasyon verilerinin mevcut yüzde 10,06'lık artışa eklenmesiyle, emeklilere yapılacak toplam zammın yaklaşık yüzde 17,91 seviyesine ulaşması öngörülüyor.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE ZAM TAHMİNİ YÜZDE 16,80
7. Dönem Toplu Sözleşme zammıyla birlikte değerlendirildiğinde, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam farkının ise yaklaşık yüzde 16,80 seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Zam oranlarının kesinleşmesi için önümüzdeki iki ayın enflasyon verileri de belirleyici olacak.