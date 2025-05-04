Her Anını Son Anıymış Gibi Yaşayan Burçlar Belli Oldu

2. Yengeç

Geçmişin izlerini silmekte zorlanır; bir anı, bir bakış ya da bir cümle bile iç dünyasında yankı bulur. Sevdiğine sıkı sıkıya bağlanır, onların acısı onun da acısı olur. En küçük duygusal dalgalanma ruh halini altüst edebilir. Hissettiklerini bastırmaz, taşırır. Gözyaşları ya da sessizlikle ifade bulan derin bir duygusallığı vardır.