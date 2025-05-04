Mahfi Eğilmez: Sert Artış Olacak

CİDDİ ERİMEYE NEDEN OLDU

17 Nisan 2025 tarihinde 251 seviyesinde bulunan Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), kısa sürede 338 seviyesine yükseldi. Eğilmez, bu sürecin ardından yabancı yatırımcıların ve yerli tasarruf sahiplerinin Türk Lirası’ndan dövize yöneldiğini, bunun da Merkez Bankası rezervlerinde ciddi erimeye neden olduğunu belirtti. Swap hariç net rezervler, 65,4 milyar dolardan 16,4 milyar dolara kadar geriledi.