Mahfi Eğilmez: Sert Artış Olacak
Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Türk Lirası’nı desteklemek amacıyla aldığı yeni kararları kaleme aldığı yazısında, son dönemde artan ekonomik ve siyasal belirsizliklere dikkat çekti. Eğilmez, alınan kararların amacının Türk Lirası’ndan dövize yönelişi durdurmak olduğunu vurguladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Mahfi Eğilmez’in aktardığına göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaliyle başlayan sürecin ardından ülkede siyasal ve ekonomik riskler hızla arttı.
CİDDİ ERİMEYE NEDEN OLDU
17 Nisan 2025 tarihinde 251 seviyesinde bulunan Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), kısa sürede 338 seviyesine yükseldi. Eğilmez, bu sürecin ardından yabancı yatırımcıların ve yerli tasarruf sahiplerinin Türk Lirası’ndan dövize yöneldiğini, bunun da Merkez Bankası rezervlerinde ciddi erimeye neden olduğunu belirtti. Swap hariç net rezervler, 65,4 milyar dolardan 16,4 milyar dolara kadar geriledi.
DÖVİZ HAREKETLERİNİN ETKİLERİ DETAYLANDIRILDI
Mahfi Eğilmez, döviz mevduatlarındaki artışa rağmen rezerv düşüşünü açıklayacak oranda bir artışın görülmediğini ifade etti. Bu durumu, yabancı yatırımcıların dövizlerini yurt dışına çıkarması ve yerli yatırımcıların dövizlerini yastık altına çekmesiyle açıkladı. Bu gelişmenin ekonomi açısından riskleri büyüttüğüne dikkat çekti.
TL’Yİ DESTEKLEYİCİ YENİ ÖNLEMLER AÇIKLANDI
Eğilmez, Merkez Bankası’nın döviz dengelerini bozulan bu süreci dengelemek için makro ihtiyati düzenlemeler adı altında bir dizi önlem aldığını aktardı. Alınan önlemler şu şekilde sıralandı:
Yabancı para mevduat için zorunlu karşılık oranları artırıldı.
Bankalarda tüzel kişilere ait TL mevduat oranı yüzde 60’ın altındaysa, bu oranı aylık 0,3 puan artırma zorunluluğu getirildi.
TL mevduattaki zorunlu karşılıklar için bankalara telafi ödemesi yapılması kararlaştırıldı.
İhracat bedellerinin Merkez Bankası’na satış oranı Temmuz 2025’e kadar yüzde 35’e çıkarıldı.
Firmaların ihracat gelirlerini TL’ye çevirmesi karşılığında 31 Temmuz 2025’e kadar destek sağlanmasına karar verildi.
MEVDUAT VE KREDİ FAİZLERİNDE ARTIŞ BEKLENİYOR
Alınan bu önlemler çerçevesinde, Mahfi Eğilmez mevduat faizlerinin artırılmasının zorunlu hale geleceğini, bu durumun ise kredi faizlerine de yansıyacağını belirtti. Eğilmez, Türk Lirası’ndan dövize kaçışı durdurmak için sadece ekonomik önlemlerin yeterli olmayacağını vurgulayarak, Türkiye’nin siyasal sistemini güçler ayrılığına dayalı demokratik yapıya ve tarafsız hukuk sistemine dönüştürmesi gerektiğini ifade etti.