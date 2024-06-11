Emeğiniz boşuna gitmesin. Kışlık yeşil fasulye böyle saklanırsa küflenmiyor

Kış aylarında taze yeşil fasulyenin lezzetini ve besin değerini korumak için doğru saklama yöntemleri oldukça önemlidir. Buzlukta yeşil fasulye saklama konusunda dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır.

Buzlukta yeşil fasulye saklamak için öncelikle taze ve kaliteli ürünleri tercih etmek önemlidir. Fasulyeleri iyice yıkadıktan sonra uç kısımlarını kesip, isteğe bağlı olarak dilimleyebilirsiniz.

PEKİ YEŞİL FASULYE NASIL SAKLANACAK?

Çiğ halde taze fasulyeleri buzluğa atmadan önce fasulyeleri iyice yıkamalısınız.

Yıkanan taze fasulyeleri kuruladıktan sonra bir bıçak yardımıyla kılçıklarını temizleyin.

Kılçıkları temizlenen taze fasulyeleri tüketiminiz doğrultusunda birer porsiyonlar halinde bölerek buzdolabı poşetlerine doldurunuz. Bu sayede her seferinde ihtiyacınız olan kadar fasulyeyi buzluktan çıkarıp rahatça pişirebilirsiniz.

Taze fasulyeleri buzdolabı poşetlerine böldükten sonra her poşeti elinizle yayarak yassı bir şekle getirin.

Poşetin içine bir pipet yerleştirin ve kenarlarını poşete dolayarak hava almayacak şekilde sıkın. Pipet dışarıda kalan tarafından poşetin içindeki havayı çekerek boşaltın.

Havası boşalan poşetleri tekrar hava almasına engel olarak pipeti içinde çıkarıp ağzını sıkıca bağlayın.

Hazırladığınız poşetleri bir buzdolabı poşetine daha koyarsanız dolap içindeki farklı kokuların işlemesini engellemiş olursunuz.

Buzlukta Taze Fasulye Nasıl Saklanır?

Buzlukta taze fasulyeleri pişirerek saklamak için önce taze aldığımız fasulyeleri yıkayarak işe başlıyoruz. Yıkanan fasulyelerin baş kısımlarını ve kılçıklarını temizleyerek devam ediyoruz. Dilerseniz taze fasulyeleri ikiye bölebilirsiniz.

Ardından fasulyelerinize yetecek kadar domatesin kabuklarını soyarak dildiğiniz büyüklükte doğrayın.

Taze fasulyelerin rahatlıkla pişebileceği büyüklükte bir tencere alın ve ilk olarak domatesleri pişirmeye başlayın.

Ardından fasulyeleri ekleyip yaklaşık 15 dakika pişirin. Pişme süresini taze fasulyelerin cinsine göre değişkenlik gösterebilir. Taze fasulyelerin renginin dönmesi pişkinliğini anlamak için bir kıstas olabilir.

Taze fasulyeler piştikten sonra ocaktan alarak soğumaya bırakın. Soğuyan taze fasulyeleri buzdolabı poşetleri doldurun.

Poşetlerin bir pişirimlik porsiyonlar halinde olmasında dikkat edin. Poşetlediğiniz taze fasulyeleri bu buzluğa atabilirsiniz.

Kaynak: Haberturk.com, Youtube.com