Emeğiniz boşuna gitmesin. Kışlık yeşil fasulye böyle saklanırsa küflenmiyor

Buzlukta yeşil fasulye nasıl saklanır? İşte yeşil fasulye saklarken bilmeniz gerekenler

Emeğiniz boşuna gitmesin. Kışlık yeşil fasulye böyle saklanırsa küflenmiyor

Kış aylarında taze yeşil fasulyenin lezzetini ve besin değerini korumak için doğru saklama yöntemleri oldukça önemlidir. Buzlukta yeşil fasulye saklama konusunda dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır.

Buzlukta yeşil fasulye saklamak için öncelikle taze ve kaliteli ürünleri tercih etmek önemlidir. Fasulyeleri iyice yıkadıktan sonra uç kısımlarını kesip, isteğe bağlı olarak dilimleyebilirsiniz.

PEKİ YEŞİL FASULYE NASIL SAKLANACAK?

Çiğ halde taze fasulyeleri buzluğa atmadan önce fasulyeleri iyice yıkamalısınız.
Yıkanan taze fasulyeleri kuruladıktan sonra bir bıçak yardımıyla kılçıklarını temizleyin.
Kılçıkları temizlenen taze fasulyeleri tüketiminiz doğrultusunda birer porsiyonlar halinde bölerek buzdolabı poşetlerine doldurunuz. Bu sayede her seferinde ihtiyacınız olan kadar fasulyeyi buzluktan çıkarıp rahatça pişirebilirsiniz.
Taze fasulyeleri buzdolabı poşetlerine böldükten sonra her poşeti elinizle yayarak yassı bir şekle getirin.
Poşetin içine bir pipet yerleştirin ve kenarlarını poşete dolayarak hava almayacak şekilde sıkın. Pipet dışarıda kalan tarafından poşetin içindeki havayı çekerek boşaltın.
Havası boşalan poşetleri tekrar hava almasına engel olarak pipeti içinde çıkarıp ağzını sıkıca bağlayın.
Hazırladığınız poşetleri bir buzdolabı poşetine daha koyarsanız dolap içindeki farklı kokuların işlemesini engellemiş olursunuz.

Emeğiniz boşuna gitmesin. Kışlık yeşil fasulye böyle saklanırsa küflenmiyor - Resim : 1

Buzlukta Taze Fasulye Nasıl Saklanır?

Buzlukta taze fasulyeleri pişirerek saklamak için önce taze aldığımız fasulyeleri yıkayarak işe başlıyoruz. Yıkanan fasulyelerin baş kısımlarını ve kılçıklarını temizleyerek devam ediyoruz. Dilerseniz taze fasulyeleri ikiye bölebilirsiniz.
Ardından fasulyelerinize yetecek kadar domatesin kabuklarını soyarak dildiğiniz büyüklükte doğrayın.
Taze fasulyelerin rahatlıkla pişebileceği büyüklükte bir tencere alın ve ilk olarak domatesleri pişirmeye başlayın.
Ardından fasulyeleri ekleyip yaklaşık 15 dakika pişirin. Pişme süresini taze fasulyelerin cinsine göre değişkenlik gösterebilir. Taze fasulyelerin renginin dönmesi pişkinliğini anlamak için bir kıstas olabilir.
Taze fasulyeler piştikten sonra ocaktan alarak soğumaya bırakın. Soğuyan taze fasulyeleri buzdolabı poşetleri doldurun.
Poşetlerin bir pişirimlik porsiyonlar halinde olmasında dikkat edin. Poşetlediğiniz taze fasulyeleri bu buzluğa atabilirsiniz.

Tencereye 1 veya 2 damla damlatırsanız kuru fasulye dağılmıyor! Lokantacı sırrıymışTencereye 1 veya 2 damla damlatırsanız kuru fasulye dağılmıyor! Lokantacı sırrıymışGözden Kaçmasın

Kaynak: Haberturk.com, Youtube.com

Show TV son hamlesini yaptı. Sevilen isim Show TV ile anlaşmaya vardı Show TV son hamlesini yaptı. Sevilen isim Show TV ile anlaşmaya vardı
iddialı başlamıştı iddialı bitiyor. Bahar'ın finalinde yaşanacaklar açıklandı iddialı başlamıştı iddialı bitiyor. Bahar'ın finalinde yaşanacaklar açıklandı
Sandık Kokusu dizisinden kötü haber. Finalinde yaşanacaklar yürek sızlatacak Sandık Kokusu dizisinden kötü haber. Finalinde yaşanacaklar yürek sızlatacak
Dizi için milyonlarca lira harcanmıştı. ATV'den beklenmedik final kararı Dizi için milyonlarca lira harcanmıştı. ATV'den beklenmedik final kararı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji o illeri uyardı! Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji o illeri uyardı!
İlber Ortaylı unutamadığı sevgilisini ilk kez anlattı İlber Ortaylı unutamadığı sevgilisini ilk kez anlattı
Boşanıyorlar: 'Nafaka' krizi 1 yıllık evliliğin sonu oldu Boşanıyorlar: 'Nafaka' krizi 1 yıllık evliliğin sonu oldu
Kulislerde Erdoğan'ın Akşener'e sorduğu soru konuşuluyor: "Sizce neden..." Kulislerde Erdoğan'ın Akşener'e sorduğu soru konuşuluyor
Fethullah Gülen'in yeri camdaki etiketten tespit edildi Fethullah Gülen'in yeri camdaki etiketten tespit edildi