Sandık Kokusu dizisinden kötü haber. Finalinde yaşanacaklar yürek sızlatacak

O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği Sandık Kokusu dizisinin heyecanla beklenen sezon finali için ikinci tanıtım paylaşıldı. Dizinin hayranları, şok edici bir olayla sezon finaline hazırlanırken, merakla beklenen bu bölümün heyecanını şimdiden yaşamaya başladılar.

Sandık Kokusu, izleyicilerine sürükleyici ve etkileyici bir hikaye sunarken, sezon finaliyle de büyük bir merak uyandırmayı başardı. O3 Medya'nın kaliteli yapımı ve başarılı senaryosuyla dikkat çeken dizi, sezon finaliyle de izleyicilerine unutulmaz bir deneyim yaşatacak gibi görünüyor.

Dizinin sezon finali hakkında paylaşılan ikinci tanıtım, izleyicileri adeta ekrana kilitleyecek nitelikte.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

. Hasan’ın Karsu’ya yeni bir iş bulduğu tanıtımda, Kıvanç’ın Karsu’yu ‘’Müstakbel karın’’ diyerek arkadaşı Can’la tanıştırması heyecanı artırıyor.

Filiz ve Hasan’ın boğazdaki romantik turunun ardından Hasan’ın Filiz’e evlenme teklifi etmesi tanıtıma damgasını vuruyor. İş görüşmesine giden Karsu, tam asansöre binecekken omzuna dokunan kişiyi görünce şoke oluyor.

Karsu’yu yolundan döndürecek kişinin kim olduğu ve Filiz’in Hasan’ın teklifine nasıl karşılık vereceği izleyicide büyük merak uyandırıyor.

SANDIK KOKUSU’NUN SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Sorguya alınan Karsu, kısa bir süre sonra Reha’nın şikayetini çekmesiyle serbest bırakılır. Bu, Reha’nın kendince son uyarısıdır. Avukat, Karsu’ya düzenli ev ve iş hayatı sürdürmesini önerir.

Karsu’nun bir yuva kurması, aile imajı çizmesi gerekiyordur. Karsu’nun evlilik meselesini duyan Kıvanç’ın aklına bir fikir gelir. Filiz, Karsu’nun başına gelenleri Hasan’a anlatır ve Hasan, yakın arkadaşı ile konuşup Karsu’ya iş ayarlamaya çalışır.

Karsu, Hasan’ın ayarladığı iş görüşmesine gider. Çok fazla bekletilince söylenmeye başlar. Gitmeye karar verir, acaba Karsu’yu yolundan döndüren kim olacaktır?

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay’ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun’un oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen, Serkay Tütüncü, Sercan Badur ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

Sandık Kokusu sezon finaliyle Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de.

Kaynak: Televizyongazetesi.com, gercekgundem.com