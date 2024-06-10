Tencereye 1 veya 2 damla damlatırsanız kuru fasulye dağılmıyor! Lokantacı sırrıymış

Tencereye 1 veya 2 damla limon suyu damlatmak, kuru fasulyenin dağılmaması için etkili bir yöntem olabilir. Lokantacıların sıklıkla kullandığı bu sır, kuru fasulye pişirirken karşılaşılan dağılma sorununu ortadan kaldırmak için oldukça pratik bir çözüm sunar. Ayrıca, lezzetli bir tat katması da cabasıdır. Bu nedenle, kuru fasulye pişirirken damla limon suyu eklemek, yemek kalitesini arttırmanın yanı sıra sunumu da görsel olarak daha çekici hale getirebilir

LOKANTA USULÜ KURU FASULYE TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

1 büyük soğan

2 adet sivri biber

1 yemek kaşığı domates salçası

3 orta boy domates

1 su bardağı fasülye

1 çay kaşığı kimyon

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

LOKANTA USULÜ KURU FASULYE NASIL HAZIRLANIR?

Soğanı doğrayıp az yağda kavuruyoruz.

Ardından ince kıyılmış biberleri atıp soğanlar pembeleşene kadar kavuruyoruz.

Domates salçasını da katıp bir kaç dakika daha kavurduktan sonra küp küp doğradığımız domatesleri ekliyoruz.

Bir gece önceden ıslattığımız fasülyelerin suyunu süzüp tencereye ekliyoruz. 3-4 dakika kavuruyoruz.

Fasülyelerin üstünü 3-4 parmak geçecek kadar sıcak su koyup baharatları ekleyip güzelce karıştırıp düdüklü tencerede 45 dakika kısık ateşte pişiriyoruz.

Eğer normal tencerede yapacaksanız ıslattığınız fasülyelerin suyunu süzüp başka su ekleyerek 10 dakika kaynatmalı ve yemeğe o şekilde eklemelisiniz.